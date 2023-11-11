Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Onuachu lige renk getirdi

Fenerbahçe zaferinden sonra Trabzonspor’un iç sahadaki Konyaspor maçı öncesi doğal olarak beklentiler daha yüksekti. Kaybetmeme alışkanlığının yavaş yavaş oturduğu takımda artık hücumda daha baskılı bir oyun bekleniyordu ancak öyle olmadı…

Abdülkadir, Berat ve Mendy üçlüsü hücumda çok az göründü ilk yarıda. Bu oyuncuların geride çok fazla kalıyor olması nedeniyle 3. bölgede çoğalma problemi oluştu. Topa hakimiyeti bu sezon hiç olmadığı kadar fazlaydı takımın ama hücumda zenginleştirilemedi. Takımı öne taşıyacak oyuncuya ihtiyaç olduğunu hisseden Abdullah Avcı ikinci yarıya Bakasetas’la başladı. Hücum başlatan pas özelliği Berat’a göre çok daha iyi olan Bakasetas’ın tercih edilmesi savunma ağırlığından hücum ağırlığa dönmek oldu.

İkinci yarı hücum aksiyonu biraz daha sağ kanada, yani Pepe üzerine kaydırıldı. Bakasetas’la birlikte orta alan da Onuachu’ya yaklaşmış oldu. İkinci topların önde kazanılma sayısı artınca pozisyonlar da arttı.

Pepe’nin adam eksilterek topla birlikte ceza sahası yayının üzerine attığı koşular Onuachu’nun da kendisine daha rahat alan yaratmasını sağladı ve ilk gol böyle geldi.

O PAS BÜYÜK AMATÖRLÜK

Konyaspor Trabzon’un geçiş zafiyetini zekice kullanıp rakip hücumu başlarken kaptığı topla golü atıp maçı dengeledi. Golde Baniya’nın arkası dönük arkadaşına pas atması büyük amatörlük. Savunmada oyuncu kalitesi yeterli değil ve hoca bu anlamda sıkıntı yaşıyor. Mevkiisel problemler var.

Takım enerjisi hiç iyi değildi. 1-1’den sonra maçı alma reaksiyonu Abdullah Avcı’nın oyuncu değişikliklerinde gizli. Galibiyet golünün içinde bu 3 değişiklik var; Bakasetas, Trezeguet ve Enis Destan.

İyi koşu atan Trezeguet’in istediğini verebilecek ayak Bakasetas’ta vardı ve adrese teslim uzun attı. Trezeguet’in iyi kontrolle markajından kurtulup pozisyona soktuğu Enis, Onuachu’ya muhtemelen sezonun golünü attırdı.

ŞANSI EKSTRA İŞLER YAPMASI

Enis Destan’ın şuttan sonraki ortasında esnekliği de acayip ama Onuachu orta geldiği anda golü kafasında attı zaten. Müthiş bir karar verme hızı. Bu kadar uzun boylu bir santrforun bacağını raket gibi döndürüp kullanması bize inanılmaz bir gol izletti. ‘2 metre boyla o golü nasıl attı’ şaşkınlığı var herkeste. Onuachu fazla kalıplı ancak aynı zamanda akrobatik bir golcü. Bu tipte bir santrafora göre ayaklarını da değişik esneklikte kullanıyor. Oyuna lezzet, lige çok büyük renk katıyor.

Trabzonspor’un bu maçtaki şansı oyunu değiştirebilecek oyunculara sahip olması ve Onuachu’nun ekstra işler yapmasıydı. Bazen o da gününde olmayacak, sezon içinde düşüşler yaşayacak. Bu yüzden takımın bu gol yükünü biraz onun üzerinden alarak rahatlatması gerekiyor artık.

Milli arada artık hücum planı geliştirerek çok daha önde oynayan, daha fazla yaratıcı oyuncu ile pozisyon ve skor üreten bir takım seviyesine çıkılmalı.