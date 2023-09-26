Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Süper Lig’i öğrenme sürecine hoş geldiniz

Nenad Bjelica’nın Süper Lig tecrübesizliği acı bir kayıpla yüzüne vurdu. Balkan coğrafyası antrenörlerinin çoğunun zaman zaman yaşadığı bu durum Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in de başına geliyordu…

Bilmedikleri şey şu; Süper Lig’de maçlar son 20 dakikada kazanılır, ilk 70 dakikada değil.

Trabzonspor Hatayspor önünde 2-0 öne geçince son 2 haftanın özgüveni ile işi bitirdi sandı ama Hatayspor buranın Süper Lig olduğunu ve fiziki kalitenin sonuca ne kadar tesir ettiğini ders olarak gösterdi.

ÇOK NET BİR ÇARPITMA

Son 20 dakikada 3 gol birden yemenin sebebi sadece yanlış tercihlere bağlanamaz. Hangi değişikliği yaparsan yap Trabzonspor takımı bu kadar kısa sürede arka arkaya 3 gol yiyecek seviyede olmamalı. Burada temel problem kondisyon, fiziksel zayıflık ve konsantrasyon bozukluğudur. Bjelica’nın takımı maalesef 90 dakika maç çıkarabilecek kondisyona sahip değil. Beşiktaş maçında da öyleydi ama orada rakibin seviyesi daha beter durumda olduğu için sırıtmadı.

Hatayspor ile kafa kafaya oynayacak fiziksel durumu yoktu Trabzonspor’un. Takımın en formda ismi Onuachu 70 olmadan yorgunluktan kenara geldi. Ne olduysa da ondan sonra oldu zaten. Abdülkadir de çıkınca ayakta kalan oyuncu sayısı azaldı Trabzonspor’da. Bjelica Beşiktaş maçındaki aynı değişiklikleri yaptığını ama burada işe yaramadığını söyledi. Çok net bir çarpıtma bu.

20 DAKİKA TOP TUTAMADI

Beşiktaş maçında Trezeguet hamlesi 45’te gelmişti, bu hafta 83’te geldi. Bu bir zamanlama hatası. Hem de maç kaybettiren cinsten. Arkada boş alan bulacağını ve yırtıcı bir geçiş silahı olduğunu bile bile Trezeguet’i 2-2 olana kadar yanında oturttu. Halbuki aynı senaryoyu 1 hafta önce oynayıp Beşiktaş’ın fişini çekmişti. Pozisyon kaçırmadan 3 atakta golü bulmak da Hatayspor’un şansınaydı ama ne olursa olsun hazırlık bu en kötü senaryoya göre olmalı.

İyi savunma nasıl hücumdan başlıyorsa, kötü savunma da hücumdan başlar. Trabzonspor takımı topu ileride 20 dakika oyalayacak meziyette değilse en fazla 1 gol yer. 3 gol yiyip maç kaybediyorsa burada farklı sıkıntılar var demektir. Neler olduğunu anlamak Bjelica’nın işi. Önce takımını 90 dakika çıkarabilecek seviyeye acilen getirmesi lazım. Evet Trabzonspor şu an toplama bir takım edasında olabilir ki bu çerçeveden bakılırsa bu performans da kolay değildi. Ancak bu ligde işlerin nasıl yürüdüğünü ve son sıradaki takımların bile skor soğutma işlerinde nasıl reaksiyon gösterdiklerini hocaya birileri anlatmalı.

Bjelica’ya Süper Lig’i öğrenme sürecinde başarılar…