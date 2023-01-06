Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Standart boyut

Yeni bir şey: 4-4-2 diamond

Zihinsel ve psikolojik tahribat yaratan İstanbul’daki Karagümrük maçı sonrası Trabzonspor’un hem yeni bir şey yaratması hem de kazanması gerekiyordu Giresunspor önünde.

Aksi durum içerdeki homurtuyu artırırken yarıştan da uzak kalınmasına sebep olabilirdi. Visca’nın bir kez daha kaybedilmesi Abdullah Avcı’ya artık yeni bir formasyona geçmekten başka bir çare bırakmamış gibi görünüyordu.

4-4-2 DIAMOND NEDİR?

Bu yüzden sezon genelinden çok farklı olarak kanatsız 4-4-2 formasyonuna döndü. Beklerin ikinci bölgeye daha çok katettiği, Bardhi’nin orijinal 10 numara olduğu, arkasının Bakasetas, Abdülkadir ve Siopis’le örüldüğü bir diamond ağı oluşturdu hoca. Maçın büyük bölümü de bu şekilde oynandı. Peki nedir bu diamond?

Standart bir 4-4-2’den orta saha dizilişi olarak farklıdır. Dipte tekli pivot, kenarlarda iki sekiz numara ve uçta bir 10 numara ile oluşturulan ‘elmas’ şekli. Bu sistemin amacı topa fazlaca sahip olmak ve santrforların rakibi içeriye çekmesiyle oluşan geniş hareket alanını orta sahalarla tehdit etmektir.

Formasyonun faydalarından biri de kontra ataklara karşı koruma ve savunma geçişinde rakip baskıya karşı sayısal üstünlük kurmaktır. 8’lerin hücuma katıldığı anlarda ise beklerin elmasın uçlarını tamamlaması gerekir. Bu yüzden zeki ve kondisyonu iyi bekler gerekir.

Abdullah Avcı da Giresunspor’a karşı Trezeguet ve Maxi Gomez’i ileride ikili kullanarak elindeki orta sahalarla ilk kez bu formasyonu deneyerek sonuca gitmeyi hesaplandı.

İlk yarıda skoru bir an önce alma telaşı nedeniyle bu oyunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bakasetas’ın ekstra yaptığı işlere takım halinde karşılık vermekte zorlandı Trabzonspor. Kalabalık hücum edemedi. Ancak duran topta Bajic’in kendi kalesine attığı gole duacı olunmalı. Son maçın stresini o gol attı oyuncuların üzerinden.

GİRESUNSPOR ÇOK TUTUK KALDI

İkinci yarı kısmen sistemi daha iyi çalıştıran bir Trabzon vardı. Giresunspor’un şaşırtıcı derecede tutuk olmasının da etkisiyle 60’a kadar çok rahat geldi Trabzonspor. 1-0’dan sonra Giresunspor gibi etkili bir takımın sadece bekleyerek geçiş oyunu kovalaması bana pek akıllıca gelmedi.

Akabinde 69’da yine duran toptan Maxi Gomez ile farkın 2’ye çıkması son 4 maçını vermemiş Giresunspor’u sahadan tamamen kopardı.

Bu yeni formasyonla pas opsiyonunu daha da arttıran Trabzonspor bu alanda sezon rekoru kırarken ilk kez set oyunu oynayarak kazandı. Oyuna sonradan girenlerin de takımı yukarıya çeken bir performans ortaya koymaları son 20 dakikayı Trabzonspor adına çok değişirdi. Akan oyunda 3. gol de böyle geldi.

NACİ İNANILMAZ EFEKTİF

Maç geneline kıyasla çok daha fazla pas yapan ve etkili de olunan o bölümün süresinin artması gerekiyor. Ancak o zaman 4-4-2’de ısrarcı olunabilir, yoksa bu oyunla sadece günü kurtarmış olur.

Visca’nın yokluğundan çıkan tavşan Naci Ünüvar olabilir. Aldığı her dakikanın hakkını veriyor. Topla inanılmaz efektif bir silaha dönüşebilir. Son yarım saat tadı damakta bıraktı. Bu sisteme de çok iyi oturacak bir profil. Gelecek haftalarda 11’e terfisi sürpriz olmayacak.

3 gün sonra Alanya deplasmanı ve ardından içerde Başakşehir maçından 6 puan çıkarsa 3’te 3’lük seri ile Trabzon’da rüzgar tekrar zirveye doğru esebilir.