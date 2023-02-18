PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilanço ağırlaşıyor

Ağlamaktan göz pınarlarımızın kuruduğu, üzüntüden ne yaptığımızı bilemediğimiz saatlerin, günlerin geçtiği, neredeyse 2 haftayı geride bırakıyoruz… Hayatımızın millet olarak, en kötü 13 gününü yaşadık… Haber ekranının depremde en çok konuşulan ismi kuşkusuz CNN TÜRK özel haberler şefi başarılı gazeteci Fulya Öztürk'tü… Fulya geçtiğimiz akşam “inanılmaz acıyı tarif ettikten sonra, stüdyodaki Ahmet Hakan'a gerekiyorsa tüm millet olarak 1 yıl belli bir süre çadırlarda yaşayalım, deprem mevzuatına göre dayanıklı tüm Türkiye'ye evler yapılsın” dedi… Aynen de öyle. Ülkemizin bu acıları bir daha görmemesi için tüm coğrafyamıza, yeniden Japonya gibi inşaatını dizayn etmek durumundayız… 6 Şubat ilk önce Kahramanmaraş Pazarcık, 9 saat sonra da Elbistan olmak suretiyle iki büyük deprem 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşadık… Asrın en büyük felaketinde vefat sayısı arttıkça kahroluyoruz… Dünya bize yardıma koşarken, millettimiz eşi benzeri görülmemiş, deprem bölgesine yardım yolladı… 85 milyon tek yürek olundu… Çarşamba akşamı bizler de ortak yayında çok ciddi miktarlarda yardım topladık… Ülkemizin en ünlü isimlerinin hazır bulunduğu yardım aldığı gecenin sonunda 115 milyar 146 milyon 528 bin bağış toplandı… Telefonuma yayındayken yüzlerce yardım bağış mesajı geldi dostlardan… Türk milletinin çok hayırsever olduğunu bir kez daha tüm dünya görmüş oldu… Bu yaraları inşallah elbirliği ile saracağız… AFAD ve tüm kurtarma ekipleri varlarını yoklarını ortaya koyarak büyük bir özveri ile enkazlarda çalışıp mucize hayatlar kurtardılar. 254 saat yani 11 gün sonra Aleyna Ölmez'i kurtaran kahramanlar adeta büyük bir mucizeye imza attılar… Gözyaşlarının sel olduğu deprem bölgesinde aralıksız çalışmalarımız ve yardımlarımız devam edip yayınlarımızı bundan sonra deprem bölgesinde yapacağız… Acımız çok büyük…