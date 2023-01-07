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Büyük derbi yarın akşam

Sevgili okuyucularım yarın, Kadıköy'de oynanacak derbi Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi ile yazıma başlamak istiyorum… Zorlu maça ilgi çok fazla… Yarın akşam nefesler tutulacak, derbinin bu büyük mücadelesi izlenecek… Son günlerde hakem hataları zirvedeyken bu maçın hakkaniyet çerçevesinde, doğru, hatasız bir yönetimle geçmesini diliyoruz… Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz… “Hayatımın Şansı” Fox TV ekranında birkaç hafta evvel başladı… Tiyatro oyuncusu, Şifanur Gül'ün başrolünde muhteşem bir performans ile oynadığı diziyi izlerken gözyaşlarıma uzun süre hakim olamadım… Çok önemli bir drama vardı… Ufacık kızıyla sokakta kalmış, etrafındaki kötü insanların taciz ve art niyetlerine dimdik duran, zaman zaman ufak kızının isteklerine karşı zor durumda kalan, onurlu annenin mücadelesini izliyoruz… Şifanur Gül, dizi boyunca bakışları ile oynadığı karakteri bire bir uygulaması ülkemizde çok büyük bir oyuncunun geldiğini de net bir şekilde ortaya koyuyor… Şifanur Gül uzun yıllar en iyi kadın oyuncu ödüllerini toplayacak bir isim… Dizinin senaryosu gerçekten çok acıklı, Şifanur Gül'ün mükemmel oyunu ile dizi daha da izlenir bir hale geliyor… Alican Yücesoy, Muza Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan gibi oyuncular da Şifanur Gül'e eşlik ediyorlar… Fox TV genel müdürü Cenk Soner'in öngörüsü ile konulan dizi “Hayatımın Şansı” bence çok başarılı bir proje… Dizi ekranı ile devam ediyoruz… Yargı da bir hayli iddialı gidip her hafta zirveye ortak diyebiliriz… Yargı hem Males (+20), (Males+45 ) hem de bayanlar tarafından çok ilgi gören bir dizi… Yargı birkaç yıldır pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor… Yargı Kanal D ekranına, hem senaryosu hem de başrol oyuncuları ile çok yakışıyor… 2023'e güzel bir giriş yapmak isteyen diziler yine bu yıl senaryoları ve oyuncuları ile kendilerinden sıkça söz ettirmeye çalışacaklar… Haber ekranında NTV haberin başarılı sunucusu Buse Yıldırım'dan bahsetmek istiyorum… Geçtiğimiz ayki Düzce depreminde, haber sunarken yakalanıp o anki soğukkanlılığı ile depremi ve sonraki haberi anlatmaya devam eden, Buse Yıldırım gönüllerde taht kurmuştu. Başarılı haber spikerinin önü çok açık olmakla beraber diksiyonu ve ekran yüzü ile çok izleniyor… Önemli fana sahip Buse Yıldırım, bayanlarda bu yılın en çok çıkış yapan spikeri oldu… Misafir olduğumuz bu dünyada, 2023 yılında her şey gönlümüzden geçtiği gibi olsun… Cumhuriyetimizin 100. yılında kalpler hep mutlu, inisiyatifler ise hümanizminden yana olsun. Yaşam tarlamızın ekini çok bol olsun… Sevgi ile kalın…