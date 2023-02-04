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Çöp Adam zirveye doğru

Sevgili okuyucularım 2 ay evvel çarşamba akşamı başlayan Star'ın merakla beklenen dizisi “Çöp Adam” ilk bölümleri ile izleyiciden tam not aldı… Karşısında çok zorlu diziler olmasına rağmen çok iyi reytingler alan “Çöp Adam” yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın yeni dizisi… Bugüne kadar yayınlanan bölümlerinde en çok konuşulan dizilerden biri oldu diyebiliriz…

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çarşamba günü yayınlanan bölümleriyle sosyal medyada gençler tarafından, zirve yapan, Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde yayınlanan her bölümünden sonra, uzun süre yer aldı. #ÇöpAdam etiketi dizinin yayını süresince TT listesinde en üst sıralarda yerini alıyor… Engin Altan Düzyatan'ın evvelki oynadığı dizilerden dolayı popüleritesi bir hayli fazla… Ve ilk kez son zamanlarda gençlik de TV dizisine yoğun ilgi gösteriyor… Elçin Sangu da gençliğin hayran olduğu, kitlesi çok olan bir oyuncu…

Şimdiye kadar yayınlanan bölümler seyirciyi ekrana bağladı… Geçtiğimiz çarşamba akşamı reytinglerdeki yükselişini sürdürerek, Kuruluş Osman dizisinin zirvesine göz koydu diyebiliriz… Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Şenol Güneş'li Beşiktaş son maçında Karagümrük'le berabere kaldı. Bugünkü Sivasspor maçı çok kritik. Fenerbahçe farklı Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulmasına rağmen iyi bir oyunla, Adanademirspor'la deplasmanda berabere kaldı… Ünlü yorumcu Ozan Zeybek sezon başından bu yana Fenerbahçe günler geçtikçe daha iyi futbol oynayacağını ısrarla yorulmadan söyleyip durdu… Ozan Zeybek'in yavaş yavaş haklı olduğunu bu şekilde görüyoruz. Adana deplasmanında, puan kaybına rağmen alkışlanan Fenerbahçe vardı. Bu arada Erman Toroğlu inanılmaz keyifli anlatım şekli ile yorumlarını dinletmeye devam ediyor…

Müzik ekranının önemli ismi Deniz Seki bugünlerde inanılmaz bir atakta… Muhteşem şarkılarıyla konserden konsere koşturan Seki, aynı zamanda yeni besteler yapmaya devam ediyor… Gerçekten 1995 yılından bu yana Deniz Seki milyonlarca hayran kitlesi ile gündemde yer almayı bildi… Gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olan Aslı Hünel de “Gelin Evi” programı ile kendinden bir hayli söz ettiriyor. Özellikle, bayanların çok sevdiği bir isim haline gelen ünlü sanatçı ve sunucu programın formatının çok akıcı oldugunu vurguluyor… Sevgi ile kalın.