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Çöp Adam’ın yükselişi sürüyor

Sevgili okuyucularım “Ben Bu Cihana Sığmam” ile yazıma başlamak istiyorum… Başrollerinde Pelin Akil, Ebru Özkan'ın oynadığı dizide her kategori göz önünde bulundurularak yazılmış bir senaryo var. Özellikle kadınların da kendinden birçok şey bulduğu dizi başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde yürüyor. Ebru Özkan da her zamanki gibi inanılmaz başarılı bir performans gösteriyor. Özellikle geçtiğimiz hafta tam bir duygu fırtınası yaşandı…

Star'ın sevilen dizisi “Çöp Adam” ile devam ediyoruz… Çarşamba gecesi yayınlanan dizi her hafta izleyiciden tam puan alıyor. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın bu sezon başlayan dizisi, bir hayli konuşulan diziler arasında yer alıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, sosyal medyada zirve yapmaya devam ediyor. #ÇöpAdam etiketi, dizinin her haftaki yayınından sonra hem Türkiye hem de global gündemde TT listesinde en üst sıralarda yerini alıyor. Ve ilk kez son zamanlarda gençlik de yoğun bir ilgi gösteriyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana seyircinin takip ettiği dizi olmakla beraber, akıcılığı ile de heyecanı artırdı. Yeni bölümlerinde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor!

Son günlerde haberin ekran yüzleri arasında Meltem Bozbeyoğlu çok konuşuluyor. Düzgün diksiyonu, ekran hakimiyeti ile takdir topluyor. Kutluyoruz kendisini.

Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz… Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için birbirlerinin hatalarını kolluyor. Ben de büyük bir heyecanla maçları takip etmeye çalışıyorum. Yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı da ligin kaderi için kritik öneme sahip. İyi olan kazansın…

Spor programlarında da tansiyonlar genellikle yüksek oluyor. Rıdvan Dilmen TV8,5 ekranlarında beğenilen yorumlarıyla sporseverlerin en çok takip ettiği yorumcuların başında geliyor. Genelde tartışmalardan uzak yorumlarıyla daha çok saha içindeki teknik, taktik konulara değinen Rıdvan Dilmen'i izlemek bilgilendirici oluyor. A Spor'da eski hakem Erman Toroğlu da tartışmalı hakem kararlarını, pozisyonları açıklayıcı değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor. Toroğlu'nun şahsına münhasır anlatımıyla spor programının eğlenceli yüzü de bizlere yansıtılmış oluyor.

Sevgi ile kalın…