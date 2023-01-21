Değişik bir format

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Sevgili okuyucularım, yazıma yarışma programı ile başlamak istiyorum… Türkiye'nin yepyeni yarışma programı Lider Türkiye'de rekabet kızışıyor. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı Lider Türkiye programının 21-22 Ocak tarihlerinde yayınlanacak bölümlerinde kutuplaşma, sosyal medya, fenomenler ve linç kültürü konuları tartışılıyor. Araştırmacı, Siyasal İletişimci ve Stratejist Faruk Acar'ın mentorluğunda Habertürk ekranlarında saat 23.30'da yayınlanacak olan Lider Türkiye'de, yarışmacılar sundukları farklı bakış açıları ile gündemdeki konulara çözüm üretiyor… Halkın arasından çıkan yarışmacılarıyla Türkiye'nin gündemini tartışan Lider Türkiye, televizyon dünyasına yeni bir heyecan getirdi. Farklı görüş açıları ve her kesimden kitlenin kendisini bulabildiği Lider Türkiye programında takım oyunları ve liderlik vasıfları ön plana çıkıyor. Siyasi parti üyesi gibi çalışan yarışmacıların farklı görüş ve düşüncelerini dile getirdiği Lider Türkiye'de halkın içinden çıkan lider adayları, halk jürisi ile buluşuyor. Araştırmacı, Siyasal İletişimci ve Stratejist Faruk Acar'ın mentorluğunda Habertürk ekranlarında izleyici ile buluşan Lider Türkiye'de adaylar, 400 kişilik büyük halk jürisinin önünde tez-antitezlerini savunuyor…

İstanbul Eminönü'nde, yarımadası işadamları dernek başkanı Yusuf Yetişgin, soyadı gibi hayır işlerine yetişir, ne zaman programımda ihtiyaç sahibi biri varsa, yakın kardeşim, kıyafet ve başka zaruri ihtiyaçlara hemen yetişir… Kendisi şu günlerde yoğun mesai ortamına girdi… CHP Fatih ilçe başkanı oldu… Aynı haftada bir de çok büyük üzüntü yaşadı ve kuzeni hepimizin sevdiği çok değerli sanatçı Burhan Çaçan'ı kaybetti… Benim de yakın abimdi Burhan Ağabey… Tekrardan ailesine, sevenlerine, baş sağlığı diliyoruz…

Spor ekranında Galatasaray dolu dizgin giderken Ankaragücü'nün başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, Şenol Güneş'li Beşiktaş'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi… Kritik maçların sonucunda bakalım yarı finale adlarını kimler yazdıracak… Dizi ekranı ile yazımızı biterecek olursak… Pazar akşamlarının Yargı ile renklediğini söyleyebiliriz diziyi hem baylar hem de bayanlar çok izliyorlar… Ayrıca senaryonun akıcılığı izleyiciyi ekrana bağlıyor… Yargı geçen sezon başlamış ve o günden bu yana pazar günü akşamları çok iyi reytngler alarak yoluna devam ediyor… Sevgi ile kalın…