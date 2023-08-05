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Diziler ve programlar yeni sezona hazırlar

Sevgili okuyucularım ağustos ayının ilk haftasındayız. Ekrandaki yeni projeler, diziler, programlar ve geçmiş dönemlerin yayınlarıyla hararetli bir yayın dönemi devam ediyor. Bir yandan da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Reytinglerde başarılı olmuş tüm projeler nerdeyse hepsi bu sezon da yollarına devam ediyor.

Kanal D'nin, yapımcılığını d media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği yeni dizisi “Dönence” de yaz ekranına bomba gibi girdi. 4 Temmuz'da yayınlanan ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından çok sevildi. Usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda barındıran Dönence'nin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu birkaç bölüm içinde aldıkları başarılı reytinglerle iddialarını vurgulamış oldular. Ancak geçtiğimiz günler içinde iki oyuncunun setteki kavgası dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmesine sebep oldu. Başarılı dizi kısa aradan sonra tekrar devam edecek.

Rotamızı gündüz kuşağına çeviriyoruz… Müge Anlı uzun yıllardır rekor reytingler ile yoluna devam ediyor. Bu yıl da önemli dosyalarla izleyicisi ile buluşup kendinden sıkça söz ettirecek. Tüm yaz boyunca Müge Anlı dosyalara çalıştı ve süper bir şekilde sezona hazır. Reyting karnesinin başında yer alması çok aşikar. Her yıl olduğu gibi Atv'de devam edecek olan Müge Anlı, 16. yılına 2 hafta sonra başlayacak.

Spor ekranına ise takımlarımız Avrupa'da geçtiğimiz haftayı başarılı sonuçlarla tamamladı. Beşiktaş olaylı maçtan sonra Arnavutluk takımı Tiran'ı elerken Adana Demirspor da 10 kişi kalmasına rağmen Rumen ekibi Cluj'u 2-1'lik zaferle saf dışı bıraktı. Galatasaray ve Fenerbahçe de üstüne düşeni yapıp tur atlayarak ülkemizi gururlandırdı. Beşiktaş lige de çok iyi transferler yaparak hazır diyebiliriz. Şenol Güneş bu yıl fırtına gibi bir Beşiktaş yaratmak istiyor. Özellikle kanat oyuncularının bu yıl süratleri ve driplingleri Kara Kartal'a 3 puanlar kazandıracaktır. Sevgi ile kalın…