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Dolmabahçe’de büyük derbi

Sevgili okuyucularım, çarşamba geceleri yayınlanan Star'ın merakla beklenen dizisi “Çöp Adam” her hafta izleyiciden tam puan alıyor. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın bu sezon başlayan dizisi, bir hayli konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Çarşamba günü yayınlanan bölümleri ile sosyal medyada zirve yapmaya devam ediyor. Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde uzun süredir yer almaya devam ediyor. Başrol oyuncusu Elçin Sangu'nun geçmişte oynadığı dizilerde gençler tarafından çok sevilmişti. Elçin Hanım'ın sosyal mecradaki hayran kitlesi diziye çok destek veriyor. #ÇöpAdam etiketi dizinin her haftaki yayınından sonra TT listesinde en üst sıralarda yerini alıyor. Ve ilk kez son zamanlarda gençlik de yoğun bir ilgi gösteriyor.

Yayınlanan ilk bölümünden bu yana seyircinin takip ettiği dizi olmakla beraber, akıcılığı ile heyecanı da artırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlendiği ‘Çöp Adam'ın yeni bölümlerinde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor…

SÖZCÜ TV son zamanlarda en çok konuşulan kanallar arasında yer almayı başardı. Çok önemli ekran yüzlerini transfer ederek kısa bir süre içerisinde büyük bir reyting başarısı yakaladı. Özellikle bugüne kadar haberin gelmiş geçmiş en önemli yüzü Fatih Portakal'ı bünyesine katarak önemli bir ivme kazanmıştı. Yine haber ekranın önemli ve başarılı isimleri Simge Fıstıkoğlu ve SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün engin bilgileri SÖZCÜ TV'ye değer katmaya devam ediyor.

Spor ekranında ise; Galatasaray'ın geçen haftaki Karagümrük maçında 2 puan kaybı ligin zirve mücadelesini de bir hayli değiştirdi diyebiliriz. Yarın Dolmabahçe'de oynanacak büyük derbide ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray 3 puan için kıyasıya mücadele edecekler. Özellikle Beşiktaş için hayati bir önem kazanan bu maçta siyah-beyazlı futbolcular, Kadıköy'de tarihi bir şekilde kazandıkları 4-2'lik Fenerbahçe karşılaşması gibi, Galatasaray'ı da yenip zirveye yaklaşma derdinde olacaktır. Tabi ki Beşiktaş'ın galibiyeti, Fenerbahçe'ye tekrardan umut kapısı olacak. Bu olasılığın geçerli olabilmesi için, bugün Sivas'tan 3 puan çıkarması şart Fenerbahçe'nin. Sevgi ile kalın…