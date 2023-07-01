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“Dönence” salı günü başlıyor

Sevgili okuyucularım bir bayramı daha geride bırakmış olduk. Büyükşehirlerden milyonlarca yurttaşımız 9 günlük uzun tatilde aileleri ve sevdikleriyle beraber sayfiye yerlerine gittiler. Bugün ve yarın dönüşler başlıyor. Milyonlarca araç dönüş yolunda olacak. Sürücülerin uykusuz ve yorgun olmamaları gerekiyor…

Kanallar yazlık dizilerini yayına sokmaya devam ediyor. Kanal D'nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği yeni dizisi “Dönence” izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Ekrana gelen tanıtımları ile daha şimdiden izleyicisinin dikkatini çeken Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile izleyici karşına çıkacak. Başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu bir hayli iddialı bir yaz dizisi olduklarını vurguladı.

Rotamızı gündüz kuşağına çeviriyoruz. Müge Anlı uzun yıllardır rekor reytingler ile yoluna devam ediyor. Bu yılda önemli dosyalarla izleyicisi ile buluşup kendinden sıkça söz ettirdi. Reyting karnesinin başında yer almayı bildi.

Bu arada yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığım ve 25'inci yılımızı geride bıraktığımız, “Vahe ile Evdeki Mutluluk” olarak yaz aylarında her pazar saat 12.00'de “Vahe ile Tatildeki Mutluluk” olarak devam ediyoruz. Bu yıl tüm sezon ortalamasında ‘off prime time'ın birincisi olan programımızın izleyicisine müteşekkiriz.

Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Kadınlar Milletler Ligi'nde bugün 09.00'da İtalya-Hırvatistan, 11.30'da ise Almanya-ABD gibi önemli karşılaşmalar var. Maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da yayınlanıyor. Geçmiş bayramınızı kutluyor nice sağlıklı mutlu bayramlar diliyorum. Sevgi ile kalın…