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Dünya basını yarınki seçimi yakından takip ediyor

Sevgili okuyucularım, ülkemiz seçmeni, tarihin en çok konuşulan seçimine giderken, tüm dünya basın organları ülkemizdeki seçimi konuşuyor… Yarın seçime ekranlarımız tamamıyla hazır… Saat 17.00'de başlayacak seçim yayınlarında önemli de bir rekabet olacak… Yeni yayın hayatına başlayan Sözcü TV kısa bir süre içerisinde önemli transferlerle çok iyi bir reyting ivmesi kazandı… Özellikle Fatih Portakal'ın seyirci kitlesini artırdığı aşikar… Sözcü TV D-Smart'da 93 kanalda, Digitürk'de 60'ncı kanalda, Kablo TV'de ise 76'ncı kanalda yayın yapıyor… Birlik ve beraberlik içinde bir seçim olmasını dileyerek, rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz…

Saygıdeğer okuyucularım, Star TV'de yayınlanan, “Ömer” dizisinin reyting başarısı devam ediyor… Pazartesi akşamları çok önemli bir dizi haline gelen “Ömer” dizisinin başrolünde, ülkemizin sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır oynuyor… Muhteşem bir performansla görev aldığı dizi seyirci tarafından tam not alıyor… Gökçe Bahadır'ın dizideki rol arkadaşları Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül ve Gülçin Kültür… Dizi ile devam edelim…

Bu sezon Star TV'de başlayan ve çarşamba akşamları devam eden ve her hafta izleyicisi tarafından merakla beklenen “Çöp Adam” dizisi ilk bölümünden geçen haftaki bölümüne kadar izleyiciden tam not aldı… Karşısında çok zorlu diziler olmasına rağmen çok iyi reytingler alan “Çöp Adam” yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın bu sezondaki yeni dizisi… Bugüne kadar yayınlanan bölümlerinde sosyal mecrada en çok konuşulan dizilerden biri oldu diyebiliriz…

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çarşamba günü yayınlanan bölümleriyle sosyal medyada gençler tarafından zirve yapan Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde yayınlanan her bölümünden sonra, uzun süre yer aldı. #ÇöpAdam etiketi dizinin yayını süresince TT listesinde en üst sıralarda yerini alıyor… Engin Altan Düzyatan'ın evvelki oynadığı dizilerden dolayı popüleritesi bir hayli fazla… Ve ilk kez son zamanlarda ekrandan uzaklaşan gençlik de “Çöp Adam'' tv dizisine yoğun ilgi gösteriyor… Elçin Sangu da gençliğin hayran olduğu kitlesi çok olan bir oyuncu…

Şimdiye kadar yayınlanan bölümler seyirciyi ekrana bağladı… Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Şenol Güneş'li Beşiktaş ligde müthiş sonuçlar alıyor üst üste alınan harika galibiyetlerle zirveye yaklaşan Beşiktaş sezon boyunca harcanılan puanların acısını yaşıyor… Son 3 aydır aldığı süper sonuçlar ve oynadığı iyi futbolla Beşiktaş taraftarı takımı bağrına bastı… Fenerbahçe ise istikrarsız sonuçları ile şampiyonluk hedefini riske atması sarı lacivertli camiada üzüntü yarattı… Ünlü yorumcu Ozan Zeybek sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ama oyun içinde zaafların öne çıktığını süreye ihtiyaç olduğunu sürekli vurgularken, günler geçtikçe, ünlü yorumcunun ne kadar haklı olduğunu, daha iyi anlamış olduk… Sevgi ile kalın…