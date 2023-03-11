PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gökçe Bahadır’la “Ömer” dizisi zirvede

Sevgili okuyucularım Star TV'de yayınlanan, “Ömer” dizisi zirveye oturdu… Ülkemizin sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır'ın muhteşem bir performansla oynadığı dizi seyirci tarafından tam not alıyor… Gökçe Bahadır'ın dizideki rol arkadaşları Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Melike Güner… Ömer dizisinin senaryosunu ise başarılı senarist Gülizar Irmak yazıyor… “OGM Pictures”ın yaptığı dizinin yönetmeni ise Cem Karcı… 6 Mart akşamı Abc-1 20 plus'da yani reyting karnesinin en önemli kategorisinde Fox Haber'den sonra 2'nci olarak büyük bir başarı yakaladı… Karşısındaki güçlü dizileri geride bırakarak zirve yarışını sürdürüyor… “Ömer” dizisi ivmesini her geçen gün artırıyor… Gökçe Bahadır bence ülkemize gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Hangi rolde oynarsa oynasın inanılmaz büyük bir oyunculuk sergiliyor… Milyonlarca hayranı ekran başında Gökçe Bahadır'ı soluksuz izliyor… Kusursuz güzelliğiyle ekrana çok yakışan büyük bir yıldız…

Rotamızı çarşamba gecesi yayınlanan Star'ın sevilen dizisi “Çöp Adam”a çeviriyoruz… İlk bölümünden şu anki bölümüne kadar, izleyiciden tam puan alan dizi bu yılın en başarılı yapımları yapıp süper reytingler alan ve gerçekleştirdiği işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures tarafından yine dizi yapılıyor… Dizinin başrollerinde; Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu yer alıyor… Çöp Adam'da; ayrıca Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Çarşamba günleri yayınlanan dizi aynı zamanda sosyal medyada zirve yaptı… Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde uzun süre yer almaya devam ediyor. #ÇöpAdam etiketi dizinin yayını süresince TT listesinde en üst sıralarda yerini alıyor ve ilk kez son zamanlarda gençlik de yoğun ilgi gösteriyor. Yayınlanan bölümlerinin hemen arkasına sonraki bölüm tanıtımların da da izleyiciyle buluşup akıcılığı pekiştiriyor ve heyecanı artırıyor… Tamer ve Peri'nin hikayesi baştan bu yana çok konuşuldu… Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği “Çöp Adam''ın çarşamba akşamları büyük bir kitlenin beklediği bir dizi oldu. Yayınlanacak yeni bölümünde neler olacağı seyircisi tarafından ilgi ile bekleniyor… Sevgi ile kalın…