PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mesut Yar pazartesi sabah başlıyor

Sevgili okuyucularım, ülkemizin önemli haber programcısı ve sunucusu Mesut Yar SÖZCÜ TV'de pazartesi sabahı start veriyor. SÖZCÜ TV kadrosuna çok önemli isimleri alarak reyting karnesindeki ivmesine devam ediyor. Fatih Portakal Ana Haber'de deneyimli televizyoncu Mesut Yar ise sabah haberlerinde olacak. 25 yıldır ekranlarda haber programı yapan tecrübeli ve aynı zamanda ekranların sempatik yüzü Mesut Yar'a yakın kardeşime başarılar diliyorum. Rotamızı Avrupa'da finale yolunu aralayan, Voleybol kadın Milli Takımımız'a çeviriyoruz. Muhteşem maçlar çıkaran kadın voleybolcularımıza finalde çok büyük başarılar diliyoruz. Ünlü oyuncu Demet inanılmaz bir performansla yoluna devam ediyor. Ülkemizin bir numaralı popüler oyuncusu olan Demet Özdemir sık sık magazinlerde yerini bulmayı biliyor. Ünlü oyuncu son olarak FOX TV'de ‘Adım Farah' dizisinde önemli bir oyunculuk gücü ile ilerliyor. Bence yeni sezonun güzel dizi projesi, Dilek Taşı olacak. Televizyonlar yeni sezon işlerini tanıtmaya başladılar. Bu sezon ekranlarda kıyasıya rekabet yaşanacak gibi gözüküyor. Dikkatimi çeken işlerden biri de Dilek Taşı oldu Bence yeni sezonun dizisi Dilek Taşı olacak. Dizinin ilk tanıtımı oldukça merak uyandırıyordu. İkinci tanıtımı izlediğimde ise “Belli ki çok güzel bir dizi geliyor” dedim. Bir kere dönem dizisi… Hem de 1980'ler… Hatta tanıtımda eylüle damga vuruyor. Bu diziyi ilgi çekici hale getiriyor. Oyuncu kadrosu da çok iyi olmuş. Son dönemin yükselen yıldızlarından Salih Bademci başrolde. Yer aldığı her projede başarıyı yakalamış adından söz ettiren Salih Bademci'yi izlemek için sabırsızlanıyorum. Dizi yıldız oyuncularla dolu. Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dönem dizisi deyince insan ister istemez geçmişe gitmeden edemiyor. Her zaman söylenir “Eskiden ilişkiler daha sıcak daha samimi idi” diye. Bu dizide de bu samimiyeti bu içtenliği bulacağıma inanıyorum. Geçmişin samimiyeti, dönemin ağırlığı ve duygusu, dizinin dram hikayesi derken belli ki Dilek Taşı'nda gözyaşları sel olacak. Hepimiz bu duygu seline hazırsak 7 Eylül Perşembe günü Kanal D ekranında “Dilek Taşı'nı izleyelim…