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Ömer dizisi süper gidiyor

SEVGİLİ okuyucula­rım yazıma önümüzdeki hafta başı başlayacak “Zahide Yetiş ile Yeni­den Başlamak” prog­ramı ile giriyorum… Sunuculuk hayatına Nebi Özgentürk gibi çok kıymetli belgesel televizyonculuğu yapan Nebi Özgentürk ile başladı… Sırasıyla birçok ünlü kanalda programlar yapıp süper reytingler aldı… Son olarak Show TV'de yıllarca başarılı programlara imza attı… Zahide Yetiş bu sezon, Star TV'de çok başarılı reytinglerle izleyicisiyle birlikte… Herkesin hata yapabildiği bu hayatta, bir çıkış yolu bulmak kimi zaman zor gele­bilir… Yeniden başlasak geçmişlerinde pişmanlık, küskünlük yaşayan kişilire bir fırsat daha sunan Zahide Yetiş hafta içi her gün Star TV'de yaptığı programlarla beğeni topluyor…

Ömer dizisi sezona çok iyi başladı… Gökçe Bahadır'ın başrolünde oynadığı dizinin senaryosu çok akıcı olmakla beraber ekran başında oturan seyirciyi de diziye bağlıyor… Gökçe Bahadır ekranların bence en iyi bayan oyuncusu… Oyunculuk kariyerini her dizide yukarıya taşı­yan ünlü oyuncu gittiği tüm projeleri başarıya koşturmuştur…Ömer di­zisi gününde birinciliklerini sürdürürken, Gökçe Bahadır bir kez daha ülkemizin en iyi kadın oyuncusu olduğunu kanıtla­mış oldu…

Özlem Demir'in organizasyonunu başarılı bir şekilde yaptığı, Türkiye haber kameramanları derneğinin öncülüğünde gerçekleşen Bursa ödül töreni gecesi, Bursa Merinos, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı… Ben ve partnerim Özlem Demir'in sunduğu ödül törenine, önemli kurum ve kuruluşlar katıldı… Gecede medya ve iş dünyası­nın başarılı gazetecileri ve iş insanları ödüle layık görüldü… Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılıp konuşma yaptığı gecede ünlü sanatçı Ege de Cumhuriyetimizin 100'ncü yılı dolayısıyla yeni bestelediği marşı, büyük alkışlar eşliğinde okudu… Sevgi ile kalın.