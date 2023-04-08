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Ömer dizisi zirveye ortak

Sevgili okuyucularım Star TV'de yayınlanan “Ömer” dizisi zirve takipçiliğine devam ediyor… “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin çok az bir reyting farkı ile hemen arkasında yer alıyor. Kısa zamanda pazartesi akşamlarının çok önemli bir dizisi haline gelen Ömer'de, ülkemizin sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır oynuyor. Muhteşem bir performansla görev aldığı dizi seyirci tarafından tam not alıyor. Gökçe Bahadır'ın dizideki rol arkadaşları Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı ve Melike Güner… Ömer dizisinin senaryosunu başarılı senarist Gülizar Irmak yazıyor… “OGM Pictures” yaptığı dizinin yönetmeni ise Cem Karcı. Ömer yukarı yönlü ivmesini sürdürecektir…

Gökçe Bahadır bence ülkemize gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Hangi rolde oynarsa oynasın inanılmaz büyük bir oyunculuk sergiliyor. Milyonlarca hayranı ekran başında Gökçe Bahadır'ı soluksuz izliyor. Kusursuz güzelliği ile ekrana çok yakışan büyük bir yıldız.

Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Kadıköy'deki bu yılın en önemli ve enteresan derbisini tarihi bir oyun ve skorla 4-2 kazanan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı tarihi bir galibiyet aldı. İrfan Can Kahveci'nin attığı gole kendi taraftarından büyük tepki vardı. Fenerbahçe taraftarlarının kızgınlığı Kadıköy'de anlaşılıyordu. Ardından Türkiye Kupası'ndaki 4-1'lik Kayserispor galibiyeti ise sarı-lacivertlilere moral oldu. Önemli parantez açarak 18 yaşındaki Arda Güler'i canı yürekten kutluyorum. Kesin söyleyebilirim, Fenerbahçe taraftarı dünyanın en iyi futbolcusuna resmen adaylığını koyan Arda'ya sahip. Net bunu söyleyebiliriz.

YAYIN hayatına yeni başlayan, SÖZCÜ Televizyonu transfer ataklarını sürdürüyor. Fatih Portakal gibi en önemli spikeri bünyesine katan SÖZCÜ TV, son olarak Elif Tümen'i kadrosuna dahil etti. Ülkemizin önemli haber kanallarında çok başarılı çizgisi ile adından sıkça söz ettiren Elif Tümen geçen hafta SÖZCÜ TV'ye başladı. Elif Tümen'in istikrarlı çizgisiyle SÖZCÜ TV'ye ivme kazandıracağı aşikar. Benim de inisiyatif olarak çok başarılı bulduğum Elif Tümen'i kutluyorum. Sevgi ile kalın…