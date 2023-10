PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Orta Sayfa 3'ncü sezona "merhaba" dedi

Sevgili okuyucularım, FOX TV'de yayınlanan ‘Orta Sayfa' ile yazıma başlamak istiyorum. ‘Orta Sayfa' bu yılda, 3'ncü sezonunda çok güzel reytinglerle kendi kuşağında yoluna devam edecektir. Yıllardır haber mutfağının Genel Yayın Yönetmenliği'ni ve hocalığını yapan duayen isim Doğan Şentürk, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli, İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun, Merve Yıldırım, İlker Karagöz, Nazlı Tolga, İrfan Değirmenci gibi ülkemizin en önemli spikerlerini yetiştirdi. Çok başarılı hoca, 16 yıla yakın bir süredir FOX Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaparken, reytinglerde uzak ara birinci olarak yıllardır mükemmel bir performans ve başarıyı yakaladı. Doğan Şentürk, şimdilerde ise ‘Orta Sayfa' ile 3 yıldır ekranda. Her cuma akşamı izleyicisi önünde üstün bir başarı ile yürüyor. Halkın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışan, moderatörlüğünü yaptığı programının yorumcuları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin ve Çiğdem Toker. Çok güzel yorumlarla ivmeli bir şekilde gidiyorlar. Program özellikle (abc-1 20 plus) yani reklam verenin en çok önemsediği kulvarda (ab) ve total kategorilerde önemli başarı yakalayarak, seyirciden tam not alıyor. Agresif bir intiba bırakmadan, seviyeli, tartışmadan uzak, herkesin kendi fikrini zaman zaman gülerek veya tebessümle beyan ettiği tatlı sohbetler yapılıyor. Böylelikle formata da farklı bir renk skalası gelmiş oldu. Doğan Hoca televizyonculuk izlettirebilme inisiyatifini, ivmeli bir şekilde, sürdürerek, tartışma programları arasındaki birinciliğini devam ettireceğini düşünüyorum. Spor ekranın en güzel dakikaları Galatasaray'ın mucizevi 3-2 Manchester United galibiyetiydi. Büyük zaferin arkasından, Beşiktaş'ımızın aynı skorla İsviçre temsilcisine kendi evinde yenilmesi, adeta hepimizi kahretti. 2-0 öndeyken son 10 dakikada 3 gol yiyerek mağlup olması, çok büyük üzüntü olup tarih sayfalarına eklendi. Okan Buruk Hocalı Galatasaray'ın muhteşem İngiltere zaferini kutlayarak, dizi ekranı ile davam ediyoruz. Yalı Çapkını geçen yıl olduğu gibi bu sene de süper birinciliklerle yoluna devam ediyor. Sevgi ile kalın…