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Patlat Kazan

Sevgili okuyucularım, haber ekranında SÖZCÜ TV'nin kısa sürede yakaladığı önemli başarı, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Ana haber sunumuyla SÖZCÜ TV'ye büyük bir ivme katan Fatih Portakal, ilk yayın gününden itibaren aldığı mükemmel reytingleri istikrarlı şekilde sürdürüyor. Bu başarılı performans gerçekten takdire şayan…

Star TV yaz döneminde ‘prime time'da olmak üzere haftada 2 akşam yayınlayacağı çok güzel bir yarışma programına başlıyor. Çok başarılı formatlara imza atan Star TV'nin, Programlar Müdürü Gökhan Yaman'ın keşfettiği, ‘Patlat Kazan'ı genç neslin çok sevdiği isim, Cemal Can Canseven sunacak. 22 yarışmacının birbirine kenetleneceği, hayalleri için mücadele edeceği ‘Patlat Kazan' için geri sayım başladı. Sadece balon patlatarak 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanma imkanı sunan program çok yakında Star TV'de başlayacak.

Star İç Yapımlar'ın hazırladığı yarışma programı, gerçekten izleyiciyi ekrana bağlayacak. Özellikle yarışmacıların enerjileri formata ayrı bir renk sağlayacak. İzleyicinin merakla beklediği ‘Patlat Kazan' 81 il tarafından izlenecek bir program. Yüzde yüz yerli daha önce denenmemiş programın yarışma esnasında yaşayacağımız heyecanlar, çok konuşulacak ve ekranlara yeni bir soluk getirecek.

Fenomen Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla tanınan ve ardından katıldığı ‘Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in ekranlara dönecek olması da hayranlarına çok büyük mutluluk yaşattı. Sevgi ile kalın…