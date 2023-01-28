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“Şifanur Gül” muhteşem oynuyor

Sevgili okuyucularım… “Hayatımın Şansı” dizisi Fox TV ekranında 2 ay evvel başladı… Her çarşamba akşamı zorlu diziler karşısında mücadele veren “Hayatımın Şansı”nda, bu haftaki bölümünde dizimizin küçük kızı “Hira Su Yıldız'a araç çarptı… Çarpma sonrası Şifanur Gül, anne karakteri, büyük bir travma geçirdi… Bizler de ekran başında şok olduk, yüreklerimiz ağzımıza geldi… Şifanur Gül'ün başrolde, muhteşem bir performans ile oynadığı diziyi izlerken, çok önemli bir dramaya da dizide şahitlik ediyoruz… Ufacık kızıyla sokakta kalmış, etrafındaki kötü insanların taciz ve art niyetlerine karşı dimdik duran, zaman zaman ufak kızının isteklerine karşı zor durumda kalan, onurlu annenin mücadelesini izliyoruz…Şifanur Gül, dizi boyunca bakışları ile oynadığı karakterini çok iyi yaşayıp rolüne uygulaması ile birlikte ülkemizin çok önemli bir oyuncuya sahip olduğunu da net bir şekilde görüyoruz… Şifanur Gül uzun yıllar en iyi kadın oyuncu ödüllerini alacak kadar önemli bir tiyatro oyuncusu… Dizinin senaryosu gerçekten çok acıklı, Şifanur Gül'ün mükemmel oyunu ile dizinin ivme kazanacağını düşünüyorum… Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamki bölümünde, Şifanur'un babasına isyan etme sahneleri mükemmeldi… Dizi her hafta senaryosundaki akıcılıkla merak uyandırıyor… Alican Yücesoy, Muza Uzunlar, Erkan Avcı, İlker kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan gibi oyuncularda Şifanur Gül'e eşlik ediyorlar… Dizi ekranı ile devam ediyoruz… Pazar günlerinin başarılı dizisi Yargı, yine heyecanlı bölümü ile kendisini izlettirdi… Yargı, başladığından bu yana reyting karnesinde hep zirvede olduğunu görüyoruz… Gündüz kuşağında, Seda Sayan'ın bu haftaki konukları gerçekten çok konuşuldu… Seda Sayan'ın, çok iyi reytingler aldığı programında salı günü, kayınvalidenin attığı zılgıt ve hararetli konuşmalar bölüme damgasını vurdu… Özellikle boşanmak isteyen hanımefendinin kızının geldiği günler, eşine “Eve gelme” demesiyle, eşinin kalacak yerinin olmamasıyla birlikte çok az uyku ile günü geçirmesi bir hayli konuşuldu… Rotamızı Burcu Esmersoy'a çeviriyoruz… Burcu, hafta sonları cumartesi günleri yaptığı programında sağlık sektöründen önemli konukları ağırlıyor… “Burcu ile Hafta Sonu”, cumartesi sabahları bizleri dinlendiren ve aynı zamanda programda, eğitici bilgiler aldığımız bir yayın… Sevgi ile kalın…