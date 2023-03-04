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SÖZCÜ Televizyonu yayın hayatına başladı

SEVGİLİ okuyucularım SÖZCÜ Televiz­yonu geçtiğimiz hafta yayın hayatına başla­dı… Çok uzun bir süredir test yayın yapan kanal izleyicisine kavuştu… Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil'in, genel müdürlüğünü yaptığı “SÖZCÜ Televizyonu” haber içerikli yayınlar yapacak… Ana haber­leri çok tecrübeli haber spikeri Korcan Karar sunacak… Ümit Zileli de hafta sonu haberlerini sunacak… Geçmişte ATV haber genel yayın yönetmenliği, ATV genel müdürlüğü, Fotomaç genel yayın yönetmenli­ği, Star gazetesi kordina­törlüğü gibi çok önemli yöneticilikleri çok başarılı bir şekilde sürdüren Yıl­maz Özdil, SÖZCÜ Televizyonu genel müdürlüğünü iyi ve başa­rılı bir şekilde yürüteceği aşikar… Özellikle yaptıra­cağı yayınlarla da uzun süreler izleyici tarafından konuşulacaktır… Yılmaz Özdil, ayrıca Hürriyet, Sabah gazetelerinde uzun süreler yazarlık yapmıştır… Önemli ya­zıları olan ve şimdilerde gazetemiz SÖZCÜ'nün, halk tarafından çok sevi­len, takip edilen gazete­cisi, yazarıdır…

SÖZCÜ Televiz­yonu D-Smart'da 93 Kanal'da, Digitürk'de 60'ncı kanalda, Kablo TV'de ise 76'ncı kanalda yayın yapıyor… Asrın felaketinde, deprem böl­gesinde kaldığımız 1 haf­ta yaşadıklarımızı geçen yazımda belirtmiştim… Maalesef ağır ve üzücü bir bilanço ile karşı karşı­yayız… Çokça kahreden hikayeler var… Selen kardeşimizin K.Maraş'ta takdirname belgesi hala gözümün önünde, Selen'i kaybettik. Geriye kalan küçük kızımızdan sadece takdirname… Çok acı ötesi hikayelerin yaşandığı ve 11 şehri­mizi vuran depremde hala kırılmıyan faylar kırılıyor… En son geçti­ğimiz günler içerisinde, Malatya merkezli 5.6 depremi meydana gel­miş oldu böylelikle bölge 5'nci ana depremini yaşadı… 5.6 şiddetindeki depremde orta hasarlı veya çok hasarlı evlerin yıkıldığını gördük… 7.7 Pazarcık, 7.6 Elbistan, 6.4 Defne, 5.8 Saman­dağ depremlerinden sonra da 5.6 şiddetinde Malatya merkezli bir deprem daha meydana geldi… 10 binlerce artçı depremlerin yaşandığı bölgede, yüzlerce mü­teahhit ve inşaatla ilgili sorumlu kişiler gözaltına alınıp tutuklandı…

Deprem mevzuatının son zamanlarda bir hayli fazlaca konuşulduğunu duydukça gördükçe ile­riki, Allah korusun olası depremlerin de, kayıp­ların yaşanmayacağı önlemleri acilen bekliyo­ruz… Özellikle bir ricam! Deprem konusunda üstad olmuş kişilere, lütfen TV'lerde insanları çok korkutacak açıkla­malar yaparken dikkatli kelimeleri kullanmaları. Çünkü insanlar özellikle gençler büyük şehirlerde paronaya olmuş vazi­yetteler… Özellikle olası; İstanbul depreminin çok bahsedildiği bugünlerde yüksek binalı evlerde oturanlar çok korktukla­rını, evlerinde uyuyama­dıklarını belirtiyorlar… Depremin en önemli gazetecisi kuşkusuz Cnn Türk özel haberler şefi Fulya Öztürk'tü… Anlattığı olağanüstü haberlerle hem umut oldu, hem de bazen hü­zünlendirdi… Bugüne kadar görülmemiş bir performansla deprem haberlerini izleyiciye sundu… Enkaz altından çıkan mucize kurtuluşları anlatırken Fulya, hepi­mizi ağlattı… Çok büyük iyi kalple tüm haberleri sundu ve zaman zaman da yön verdi… Biz de bu pazar saat 12.00'de deprem bölümlerimizle tekrardan Star TV'de yerimizi alacağız… Tüm ayrıntılarıyla ilk hafta depremin vurduğu Adıyaman'da olacağız… Tekrardan yüce mille­timizin, hepimizin başı sağolsun…