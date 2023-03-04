SÖZCÜ Televizyonu yayın hayatına başladı
SEVGİLİ okuyucularım SÖZCÜ Televizyonu geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı… Çok uzun bir süredir test yayın yapan kanal izleyicisine kavuştu… Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil'in, genel müdürlüğünü yaptığı “SÖZCÜ Televizyonu” haber içerikli yayınlar yapacak… Ana haberleri çok tecrübeli haber spikeri Korcan Karar sunacak… Ümit Zileli de hafta sonu haberlerini sunacak… Geçmişte ATV haber genel yayın yönetmenliği, ATV genel müdürlüğü, Fotomaç genel yayın yönetmenliği, Star gazetesi kordinatörlüğü gibi çok önemli yöneticilikleri çok başarılı bir şekilde sürdüren Yılmaz Özdil, SÖZCÜ Televizyonu genel müdürlüğünü iyi ve başarılı bir şekilde yürüteceği aşikar… Özellikle yaptıracağı yayınlarla da uzun süreler izleyici tarafından konuşulacaktır… Yılmaz Özdil, ayrıca Hürriyet, Sabah gazetelerinde uzun süreler yazarlık yapmıştır… Önemli yazıları olan ve şimdilerde gazetemiz SÖZCÜ'nün, halk tarafından çok sevilen, takip edilen gazetecisi, yazarıdır…
SÖZCÜ Televizyonu D-Smart'da 93 Kanal'da, Digitürk'de 60'ncı kanalda, Kablo TV'de ise 76'ncı kanalda yayın yapıyor… Asrın felaketinde, deprem bölgesinde kaldığımız 1 hafta yaşadıklarımızı geçen yazımda belirtmiştim… Maalesef ağır ve üzücü bir bilanço ile karşı karşıyayız… Çokça kahreden hikayeler var… Selen kardeşimizin K.Maraş'ta takdirname belgesi hala gözümün önünde, Selen'i kaybettik. Geriye kalan küçük kızımızdan sadece takdirname… Çok acı ötesi hikayelerin yaşandığı ve 11 şehrimizi vuran depremde hala kırılmıyan faylar kırılıyor… En son geçtiğimiz günler içerisinde, Malatya merkezli 5.6 depremi meydana gelmiş oldu böylelikle bölge 5'nci ana depremini yaşadı… 5.6 şiddetindeki depremde orta hasarlı veya çok hasarlı evlerin yıkıldığını gördük… 7.7 Pazarcık, 7.6 Elbistan, 6.4 Defne, 5.8 Samandağ depremlerinden sonra da 5.6 şiddetinde Malatya merkezli bir deprem daha meydana geldi… 10 binlerce artçı depremlerin yaşandığı bölgede, yüzlerce müteahhit ve inşaatla ilgili sorumlu kişiler gözaltına alınıp tutuklandı…
Deprem mevzuatının son zamanlarda bir hayli fazlaca konuşulduğunu duydukça gördükçe ileriki, Allah korusun olası depremlerin de, kayıpların yaşanmayacağı önlemleri acilen bekliyoruz… Özellikle bir ricam! Deprem konusunda üstad olmuş kişilere, lütfen TV'lerde insanları çok korkutacak açıklamalar yaparken dikkatli kelimeleri kullanmaları. Çünkü insanlar özellikle gençler büyük şehirlerde paronaya olmuş vaziyetteler… Özellikle olası; İstanbul depreminin çok bahsedildiği bugünlerde yüksek binalı evlerde oturanlar çok korktuklarını, evlerinde uyuyamadıklarını belirtiyorlar… Depremin en önemli gazetecisi kuşkusuz Cnn Türk özel haberler şefi Fulya Öztürk'tü… Anlattığı olağanüstü haberlerle hem umut oldu, hem de bazen hüzünlendirdi… Bugüne kadar görülmemiş bir performansla deprem haberlerini izleyiciye sundu… Enkaz altından çıkan mucize kurtuluşları anlatırken Fulya, hepimizi ağlattı… Çok büyük iyi kalple tüm haberleri sundu ve zaman zaman da yön verdi… Biz de bu pazar saat 12.00'de deprem bölümlerimizle tekrardan Star TV'de yerimizi alacağız… Tüm ayrıntılarıyla ilk hafta depremin vurduğu Adıyaman'da olacağız… Tekrardan yüce milletimizin, hepimizin başı sağolsun…