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SÖZCÜ TV süper gidiyor

Sevgili okuyucularım, yazıma SÖZCÜ TV ile başlamak istiyorum. Çok önemli transferlerle yayın hayatına başlayan SÖZCÜ TV önemli isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

Ana haber koltuğunu Fatih Portakal'a teslim eden SÖZCÜ TV, sabah haberlerini de ekranların çok önemli ismi Mesut Yar'a teslim etti. Mesut Yar çeyrek asırlık tecrübesini yeni kanalında devam ettirecek. Özellikle yorumları ile ekranda ses getiren Mesut Yar, SÖZCÜ TV'de her sabah haberleri sunacak. Ayrıca uzun yıllar yaptığı talk show programı ‘Burada Laf Çok'u hafta sonu akşamları değerli konuklar alarak SÖZCÜ TV'de yapacak. Biz de Mesut Yar kardeşimize başarılar diliyoruz. Reyting başarısı hep var olan Mesut Yar'a bolca, güzel izlenmeler diliyoruz.

Kanal D Haber'in kadın yüzlerinden Gözde Atasoy da SÖZCÜ TV'de olacak. Gözde Atasoy yeni yapacağı programla izleyicisinin önüne çıkacak. Başarılarını bu sezon da devam ettirecek. SÖZCÜ TV böylelikle bu ayda transferlerini sürdürmüş oldu. Kadın voleybol takımımız süper maçlara imza atıyor. Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Ya Çok Seversen' birkaç haftadır yayında. İlk bölümünden bu yana ekrana çok yakıştı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin özeti şöyle; Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir. Bu senaryo ile başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler de yer alıyor. ‘Ya Çok Seversen' kısa bir süre içerisinde izleyici tarafından çok sevildi. Spor ekranında kadınların dünya kupası maçlarını hep birlikte heyecan içerisinde izliyoruz. Oynadıkları futbolla erkek futbolculara bile zaman zaman parmak ısırttıran kadın futbolcuları gönülden alkışlıyoruz. Sevgi ile kalın…