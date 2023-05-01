Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Anlamsız panik

ŞAMPİYONLUĞU isteyen bir takım bu kadar kırılgan olamaz. Galatasaray 1-0 önde oynamayı yine beceremedi ve hak ettiği bir yenilgi yaşadı. İlk 20 dakika topu kontrol eden ve organize bir gol atan Galatasaray, kornerdeki hatalı adam paylaşımında golü yedi. 1.95'lik Coley'i 1.65'lik Torreira ile marke etmek ve Muslera'nın yine yan top zaafları. Bu plansızlığın bedeli ağır oldu.

BEŞİKTAŞ'IN kontrollü oyunu ve biraz ön alan baskısı yetti. Oliveira'nın inanılmaz hatasıyla skor 2-1'e geldiğinde maç çoktan bitmişti. Galatasaray'da anlamsız bir kopukluk var. Icardi bir türlü topla buluşturulamıyor. Zaten gelen tek topta golünü attı. Mertens orta saha ile hücum hattındaki bağlantıyı kurmak bir yana sıfır sorumluluk alarak mücadele etti. Kerem çok tekme yiyip biraz sindi. O da sürekli Icardi'yi aramaktan diğer boştaki arkadaşlarını göremedi. Tamam Adekugbe yerli statüsünde diye oynuyor ama orta sahayı toparlayacak bir Kaan Ayhan neden sürekli kenarda? Barış Alper kaç kere daha verilen şansı kullanamayacak? İkinci yarının başında orta saha düşmüş, Torreira tek başına savaşmaktan yorulmuşken ve Gedson Beşiktaş adına üç kişilik oynarken, Okan Buruk değişiklik için yine golün gelmesini bekledi. Aslında Beşiktaş çok bir şey yapmadı. Sadece ayakta kaldı ve sağlam durdu.

BU anlamsız panik ve kopukluk devam ederse Galatasaray ipi göğüsleyemez. Rakiplere mesaj vereceğiniz maçta rakiplere umut olursanız, sonra çok ah vah edersiniz.