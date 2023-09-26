Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Bjelica maçı verdi

Kasımpaşa deplasmanındaki 5-1'lik galibiyetin ardından Beşiktaş karşısındaki iyi futbol ve 3-0'lık farklı skor Trabzonspor için beklentilerimizi de yukarı çekmişti ama ortaya konan futbol ve sonuç hayal kırıklığı ile noktalandı.

Hatay önünde oyunu fazlasıyla geride kabul eden bir takım izledik ilk yarıda. Bakasetas ön libero gibi oynayınca Abdülkadir tutuk kaldı, kanatlar da işlemez oldu. Fırtına'nın ilk yarıdaki gol beklentisinin sadece 0.13 olması boşa değildi. 44 dakika uyutan futbol ilk isabetli şutun gol olmasıyla yerini kısacık yalancı tempoya bıraktı. Uğurcan'ın Onuachu'ya şişirdiği topta, 2.01'lik kule indirdi, Visca topu önüne mükemmel alarak aynı kalitede bitirdi. Yani yine kalite konuştu.

İkinci yarıda da benzer bir başlangıç vardı. Hatayspor'un direkten dönen topu bir uyarıydı. Eren'in kazandığı topla yaptığı müthiş driplingi sonrası verdiği pasta Onuachu farkı 2'ye çıkardı. Nijeryalı golcü ilk maçında Beşiktaş'a gol atmıştı dün de bir gol ve asistle Süper Lig'de çok iş yapacağını gösterdi. Belçika günlerindeki Onuachu'yu izlemeye başladık kısa sürede. Onun fiziksel üstünlüğü Trabzon'a hücumda büyük avantaj sağlıyordu, ta ki Bjelica olaya müdahale edene kadar.

Onuachu çıkınca Trabzonspor tamamen durdu, Hatayspor zembereği boşalmış şekilde hücum etmeye başladı. Eski günlerini mumla arayan Uğurcan da Rivas'ın şutunu içeri alınca, rüzgar terse döndü. Ramkel 88'de cezayı kesti. Bashiru da uzatmada fişi çekti. Kısacası Bjelica elindeki maçı Volkan Demirel'e hediye etti.