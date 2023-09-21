Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Kabusa ramak kala

Müthiş bir seyirci ve Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla kusursuz bir başlangıç. Arka arkaya girilen net pozisyonlar, rakibi bunaltan bir baskı, direkten dönen şutlar derken olmayınca olmuyor. Icardi'nin hızı Süper Lig'de tamam ama Şampiyonlar Ligi için epey yavaş. Kerem daha zorlarını attığı topları dağlara taşlara vuruyor. Böyle olunca bir futbol klasiği atamayana atarlar kuralı devreye giriyor. Muslera'nın alıştığımız pas hatalarından birinde rakip Kopenhag ceza sahasına ilk girişinde cezayı kesiyor.

Galatasaray'ın golü yedikten sonraki hali kabul edilir gibi değil. Ne bu panik ne bu pes ediş? Taraftar da uykuda olunca Kopenhag göstere göstere attı golü. Muslera bu kez çıkış hatasıyla gole davetiye çıkardı.

Angelino başa bela olmuş, sol kanat Allah'a emanet, hücumlarsa karavana. Kazımcan bin kere oynar böyle Angelino varsa. Mertens'in nefesi yetmiyor. Günah keçisi Kerem Aktürkoğlu. Çocuk daha üç gün önce 2 gol atmış seyirci neredeyse aşağı inip dövecek.

Sacha Boey de olmasa ayakta kalan adam yok derken hak ettiği golü atıyor Boey ve kıvılcımı çakıyor. Florya rehabilitasyon merkezinin yıldızları Tete ve Zaha ile kabustan uyanıyor Galatasaray.

Avrupa'ya elveda diyecekken en azından 1 puan ve umutlar kalıyor elde. 2 dakikada 2 gol gelmese şu an bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik.

Düzeltilmesi gereken çok şey var zira daha bunun Bayern'i, Manchester'ı var. Okan hocanın işi zor.