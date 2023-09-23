Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Kafamız rahat

Bir spor branşında ilk defa dünyanın zirvesindeyiz. Ve bunun keyfini yaşıyoruz. Geçiyoruz ekran karşısına, kafamız rahat şekilde maçımızı izliyoruz. Bize bunu gururu yaşatan Filenin Sultanları’na sonsuz teşekkürler.

Voleybol sürprize çok açık bir spor dalı değildir. İyi olan yüzde 99 ihtimalle kazanır. Türkiye de artık o kadar üst düzey bir seviyede ki, rakiplerini yanına yaklaştırmıyor, bu minik şansı vermiyor. Paris 2024 için Japonya ile birlikte bizi en çok zorlayabilecek rakibimiz, ekol ülke, son Dünya 2.’si Brezilya da Filenin Sultanları gerçeğiyle tanıştı. Ne yapsalar olmadı. Hem savunmada hem de hücumda ne zaman ne gerekliyse kızlarımız onu yaptı. Cansu’nun önderliğinde skor yükünü tüm oyuncular paylaştı. Hande’nin hem savunma hem de hücum performansı etkileyiciydi. Kaptan Eda da Vargas ve Ebrar’la maçı söküp aldı.

Söylemesi dile kolay, üst üste 20. galibiyet. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından Paris 2024 biletini almaya da bir maç kaldı. Onu da bugün hallederiz. Filenin Sultanları’na, bu güzel takıma Olimpiyat Şampiyonluğu yakışır.