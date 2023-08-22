Kalite kazanır

Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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SAMSUN'DA muhteşem bir atmosfer ama rezalet bir saha. Üstüne yüzde 80'lere varan bir nemle korkunç bir hava. TFF yıllardır çözüm bulamadığı zemin problemini çözmediği sürece marka değerinden bahsetmesin. Milyonlarca Euro para harcayan kulüplerimiz bir zahmet birkaç yüz bin Euro da zemin bakımına ayırsın.

İSMAİL Kartal'ın oyun sisteminin başrol oyuncusu Edin Dzeko. Ceza sahası içerisindeki fizik avantajı o kadar orantısız ki doğru pasın ya da ortanın gelmesi yeterli oluyor. Tadic gibi bir pas sihirbazının karşısına Cengiz Ünder gibi bir orta ustasını da koyunca rakibiniz takım savunmasını çok iyi yapmaya çalışsa da bir yerde hata yapıyor. İlk maçına çıkan Cengiz'in müthiş ortasında Dzeko golünü atarak Gaziantep maçından sonra Samsun deplasmanında da Fenerbahçe'ye üç puanı getirdi. 37 yaşındaki Dzeko durdurulamıyor, 35 yaşındaki Tadic yürüyerek adam geçiyor, bir maestro gibi takımı yönetiyor. Szymanski gibi bir yıldız sonradan oyuna girip işi bitiriyor. Kısacası Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı kalitenin keyfini çıkarıyor. Fred'i en çok zemin zorlamıştır. Kalitesi tartışılmaz. O da orta sahaya büyük güç katacak.

OOSTERWOLDE solda bekte idare etti, Djiku, Serdar stoperde oynadı hiç önemli değil. Orta alanınız ve hücum hattınız bu kadar birbirini tamamlayan ve kaliteli isimlerden oluşursa yan rollerdeki isimleri dert etmenize de gerek kalmıyor. Bu kadro Süper Lig'i sırtına alır götürür. Fenerbahçeliler de bu sezon her maçı rahat rahat izler.