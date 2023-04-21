Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Kumdan kale

İnadıyla şampiyondan kumdan kaleye dönen bir Trabzonspor izliyoruz. Oyuncular inançlarını ve heyecanını kaybetmiş. Sahada bitse de gitsek modunda takılıyorlar. Yeni hoca Nenad Bjelica tam bir enkaz aldığını Sivas maçıyla anlamıştır. Coşkuyu seven Hırvat hoca, yeni sezonu bekleyecek çünkü bu kadro ile coşkulu, tempolu ve inatçı futbol hayal. Şampiyon olduktan sonra bu kadar ağır bir çöküş yaşayan takım azdır. Kasketle göz boyayanların, aslında şampiyonlukta figüran oldukları ortaya çıktı.

Markovic’le erken gol bulan Trabzon, 22. dakikada Larsen'in yaptırdığı penaltı ve kırmızı kartla maça havlu attı. Takım direnci olmayınca en ufak bir sarsıntıda yıkılıyor Trabzon. İsyan eden, direnç gösteren bir oyuncu bile yok takımda. Ardından Sivasspor antrenman havasında götürdüğü maçı Gradel ve Saiz'ın etkili oyunu ile farklı kazandı. Sözün özü, Bjelica'nın yapacağı çok iş var. Yeni bir takım kurmak zorunda. Umutlar da yarınlarda.