Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Mertens mesajı verdi

OKAN Buruk'un bu sezon belki de yaptığı en büyük hatalardan biri Dries Mertens'i gereğinden fazla yedek kulübesinde oturtmasıydı. Özellikle son maçlarda hamle oyuncusu olarak sahaya sürülen Belçikalı yıldız 10 numaralı formanın ve pozisyon hakkını fazlasıyla verdi. Mertens'i Mertens yapan en önemli şey, hücumda çok kıymetli olan alanlar açması ve rakip savunmanın dengesini bozması. Pas ve şut tehdidi de cabası. Dün kusursuza yakın bir Mertens izledik. İlk goldeki pası ve imza şutuyla maçı bitirdi. Okan hocanın Zaha'ya yer açmak için Kerem'i gereğinden fazla 10 numarada oynatmasının da o kadar gerekli olmadığı ortada. Eldeki oyuncuları değerlendirmek gerek. İşte Kaan Ayhan… Bu sezon formunun zirvesinde. Ön liberoda fark yaratan Kaan, dün Abdülkerim'in yokluğunda bu kez stoperde kusursuzdu. Oyunculara değer kazandırmak teknik direktörün işi.

EVET Alanyaspor'un kadro kalitesi yerlerde ama bir takım oynamayı hiç mi düşünmez? Fatih Tekke sıradışı bir oyuncuydu, cesaretin futboldaki önemini en iyi bilenlerden biri olarak takımına aşıladığı bu pısırık oyunu içine sindiriyor mu? Kendi sahandan çıkmayınca ne oldu? 4 gol, iki direkten dönen top ve net 6-7 pozisyon verdin. Üstelik yürüye yürüye oynayan bir rakibe karşı.

GALATASARAY için en güzel haber sağlıklı bir Icardi'nin geri dönmüş olmasıydı. Arjantinli süper yıldızın takıma kattığı hücum zenginliği bambaşka bir seviyede. Kötü haber Davinson Sanchez'in arka adalesini tutarak oyundan çıkması. Ndombele'nin ne yapacağı merak konusuydu. Fransız futbolcu kiloları vermiş ama takıma şu haliyle katkı sağlaması zor.