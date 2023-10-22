Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Oyun olarak kaybetti

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır nefis bir koreografi Galatasaray tribünlerinden. Emeği geçenlere teşekkür ederek başlayalım yazıya ve Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle analım.

İlk 15 dakika kontrollü geçiyor.… Ghezzal'in ortasında direkten dönen top derken Mauro Icardi gerçeği ile yüzleşiyoruz bir kez daha. Maç derbiyse atıyor adam. Fenomen Ronaldo işi bir vuruşla Galatasaray'ı öne geçiriyor. Hata yapmaya müsait Beşiktaş defansı sürekli aksıyor. Kaleciyi zorlayacak geri pasların biri gol olmuşken, diğerinde Mert Günok'un 30. dakikada kırmızı kart görmesiyle maç bitti diye düşünüyoruz ama öyle olmuyor.

Belli ki Galatasaraylı futbolcuların aklı salı günkü Bayern maçında, nasıl olsa kazandık düşüncesi de yerleşiyor. Ama futbol ciddiyetsizliği kaldırmıyor işte. Sanki Galatasaray 10 kişi kalmış gibi bir görüntü başlıyor ve maçın sonuna kadar devam ediyor. Üstelik maç eksiği nedeniyle aksayan bir Gedson ve etkisiz bir Ghezzal de sahadayken.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan yine Beşiktaş. Golün geleceğini sanırım bir tek Okan Buruk görmüyor. Sürekli aksayan Angelino'nun kanadından Rosier getiriyor, Chamberlain sarı-kırmızılılara büyük bir şok yaşatıyor. Amir'in büyük hatası ve penaltı olmasa Galatasaray'ın gol atacağı ve kazanacağı da yoktu.

Galatasaray skor olarak kazansa da oyun olarak kesinlikle kaybetti dün gece. Okan Buruk, elindeki kadronun hakkını veremiyor. Ya Icardi olmasa?