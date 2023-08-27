Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Palut şah, Bjelica mat

UĞURCAN, Bakasetas, Visca, Abdülkadir gibi mental olarak çökmüş yıldızlara, takıma artı değer katamayacak vasat transferler de eklenince ortaya renksiz bir Trabzonspor çıkıyor.

LİGE ve takıma alışma süresini çoktan tamamlayan Nenad Bjelica'nın eli de değmemiş takıma. Teknik direktör takımı diyemiyoruz. Ama rakip Çaykur Rizespor tam bir İlhan Palut takımı olma yolunda mesela. İyi pas yapan, topla doğru çıkan, kanatları zorlayan Rizespor, ilk yarıda birbirine çok benzeyen iki gol buldu. Israrla kanatları kullanan konuk takımda stoper Emir Han ortaladı diğer stoper Mocsi kafayla Uğurcan'ı avladı. Uğurcan demişken, o eski halinden eser yok gibi. Kafası başka yerde besbelli. Yoksa böyle bir gol yemezdi. Ardından yine arka direğe kesilen bir orta, indirilen topta bir gol daha.

İKİNCİ yarıda baskılı oyun ve penaltı golünün ardından biraz kıpırdar gibi olan Trabzonspor, yine bir kanat ortasında üçüncü golü kalesinde gördü. Rayyan-Benkovic ikilisi defansın sigortası olur ama sürekli arıza verip atan cinsinden.

MADEM Umut Bozok dökülüyor o zaman Enis Destan daha fazla şans bulmalı. Trabzonspor'a öze dönüş gözüküyor.

BAŞKAN Ertuğrul Doğan takıma sınıf atlatacak üst düzey 3-4 isim getirmezse, bu sezon hem kendisi hem de Nenad Bjelica için çok zor geçer.