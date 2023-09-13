Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Sorun sadece Kuntz değil!

OLMAYACAK duaya amin denilmez. Stefan Kuntz'tan olmayacağı imza attığı gün de belliydi dün de! Ama sorunu sadece Kuntz üzerinden görmeye çalışırsak da doğru çözümlemeyi yapamayız.

ÜÇ gün önce Almanya'ya dört atan Japonya, yedek kadrosuyla üç gün sonra bize de aynı tarifeyi uyguladı. O ağır mağlubiyet Hansi Flick'i koltuğundan etmişti, Kuntz'un da olmayan kredisini eksi bakiyeye indirdi.

MİLLİ takımda istikrar ve organizasyon kalitesi sizin kaderinizi belirler. Japonlar, Hajime Moriyasu'yu 2018'de göreve getirdiğinde ellerinde iyi bir jenerasyon vardı ve altyapı hamleleriyle sürekli yeni isimleri kadroya ekleyerek gittiler. Doğru isim ve organizasyonla artık herkese kafa tutacak bir milli takımları var. Dünya Kupası'nda İspanya ve Almanya'yı mağlup ederek gruptan çıktılar. Hırvatistan'a penaltılarla kaybetmeseler başka bir sürprize daha imza atabilirlerdi.

ALMANYA maçında oynayan Kamada, Mitoma, Morita, Endo, Tomiyasu gibi yıldızlarını kenarda oturtan Japonlar, bize yedek kadrolarıyla ilk yarı bitmeden üç gol attı. Aradaki fark şu: Oynayan her futbolcu milli takımın oyun şablonunu biliyor ve ona göre yüksek bir taktik disiplinle mücadele ediyor. Böyle olunca tam bir milli takım futbolu ortaya çıkıyor. Bu takım Moriyasu'nun takımı! Kuntz'un sizce böyle bir oyun planı var mı?

FUTBOLCULARIMIZ çok kırılgan ve özellikle hazırlık maçlarını angarya gören bir yapıda. Üstüne hocalarına güvenleri de kalmamış. Defansif ve fiziksel anlamda çok da formsuzuz. Eğer Japonya biraz gününde olsaydı maç çok daha farklı bitebilirdi.

MİLLİ takım ruhunu ortaya koyacak, konsantrasyonu yukarı çekecek ve sorgulanmayacak bir isme ya da bir kan değişimine ihtiyaç şart. Ancak futbol aklını ve futbolu organizasyon şemasını değiştirmeden beklenen ve özlenen milli takım gelmez.