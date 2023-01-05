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Adalet!. Adalet!..

-Adalet yaşam güneşidir.-



İnsan varlığının en sağlıklı güvencesi adalettir. Toplumsal ve kişisel sorunların “hak” duygusu kapsamında çözümü, sakıncalarla aykırılıkların giderilmesi, böylece mutluluk ve aydınlığın yaşanması adaletin başlıca amacıdır. Barışın, anlayış ve anlaşmanın kaynağı, dayanağı, gücü adalettir. Toplumsal dayanışmanın en etkin gücü olan adalet, uluslararası sorunların çözümünde de bağlayıcılığı tartışmasız bir etkendir. Zaman zaman yalnız kendi ulusal alanını değil, uluslararası alanı da etkileyen “Adalet istiyoruz!..” yakınmaları insanlık çığlıklarının en anlamlısıdır. İnsanlık dayanışmasının en güçlü harcı adalettir. Haksızlığı önleyip gideren, hakkı sağlayıp güven ve güç veren adalet, insanlık duygularının ve gereklerinin en etkin kalkanıdır. Toplumsal yaşamın en etkin ilacı, en doyurucu gıdasıdır, batmayan güneşidir. Yaşam gölgelerine olanak vermeyen, özgürlük ve esenliği en etkin, en doyurucu ışık olarak koruyan adalet, insanlık değerlerinin güvencesidir. Geçerliği ve etkinliği hukukla sağlanan adalet en doyurucu toplumsal gıda ve en etkin yaşam dayanağıdır, yaşam kalkanıdır, yaşam güneşidir.

Adaletin ağır gölgelerinden biri, siyasal yönetimlerin etkisi, sonuçlarını uygulama ve yargılama aşamasında kanıtları etkileme girişimleridir. Adalet görevlilerinin de bu tür sakıncalara neden olmaları, kapı açmalarıdır. Yargı bağımsızlığı gibi evrensel bir kavramı anlamsız duruma düşüren tutumların yargı ilgililerinden gelmesi sakınca ağırlığını artırmaktadır. Hak ve özgürlüğü kollayıp koruyan, haksızlık ve kötülüğü kovalayan soylu ve onurlu davranışlar yaşam yaraşırlığının koşulu sayılmalıdır. Haklara ve özgürlüklere saldırı en büyük toplumsal yıkımdır.

“Adalet, hak ve özgürlük güneşi ve güvencesidir” anlayışı toplumsal ve kişisel dayanaktır. En çirkin, en kötü tutum ve davranışların başında adaletsizlik, adalet karşıtlığı gelir. İnsanlığın, eşitliğin, özgürlüğün, hakkın koruyucusu adalet, yaşam aydınlığının kaynağıdır, dayanağıdır. Adaletsiz yaşam karanlıktır, yıkımdır. Adaleti yalnız adalete muhtaç olunca anımsayıp arayanların ilkelliği toplumsal güçlüklerin nedenidir. Özellikle siyasal alandaki ikilemler, tutarsızlık ve sakıncalar adaleti gölgeleyen çirkinliklerdir. Adaletsiz kalmak karanlığa gömülmek, yokluğa sürüklenmektir. Güncel değerlendirmede adalet görevlilerinin bağımsızlığı, yansızlığı, eğitim ve çalışma doyuruculuğu önemli bir sorundur. Adalet, en etkin yaşam güvencesi, toplum aydınlığı, esenlik ve barış dayanağıdır.

YENİ YAYINLAR:

– Aysel AKGÜN'ün “Kendime Bir Kahve Ismarladım” adlı şiir kitabı DİLKİTAP yayını.

– Ahmet KÖKLÜGİLLER'in “Kırk Ambar” adlı seçmeler kitabı Başkenç Yayıncılık ürünü.

– Mehmet AYDINOL'un “İnce Eledim, İnce Dokudum, Altın Sözlerden Bir Kilim Dokudum” adlı kitabı ile Mehmet AYDINOL'un “Tokat Manileri” adlı kitabı ve “Bir Ananın Yaşam Dansı-Tokat Şiirleri” adlı kitabı kendi yayını.

– Asım ARSLAN'ın “Telekulak Cumhuriyeti, Dinleme-İzleme-Fişleme” adlı kitabı kişisel yayını.

– Recai ŞEYHOĞLU'nun “Aykırı Yazılar” adlı 36.kitabı Bassaray Yayınları ürünü .

– Süleyman GÖK'ün “Şiirlerim, Ağıtlarım, Hoyratlarım” adlı kitabı Armageddon Yayınları ürünü.

– İslâm ÇANKAYA'nın “Ne Güzeldir Yaşamak” adlı 7.şiir kitabı Kültürkent Kuledibi Yayınları ürünü.