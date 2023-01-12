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Adalet özlemi

-Adalet yaşam aydınlığı ve güvencesidir, önünde bulut olmaz.-

Adalet, toplumsal yaşamın varlık ve sağlık dayanağıdır. Herkese hakkı olanı sağlamak, herkesi haksızlığa karşı korumak adaletin amacı ve yükümlülüğüdür. Toplumsal aydınlığın ve erincin (dinçlik ve dinginliğin) kaynağı ve dayanağıdır. Bireysel güvence olmasının yanında barışın, dayanışmanın, birlikteliklerin de koruyucusudur. Özellikle eşitliğin güvencesidir. Bu nedenlerle “Adalet devletin temelidir” özdeyişi yargı salonlarının çoğunda kürsülerin arkasında yazılıdır. Anayasa Mahkemesi'nin salonunda da “Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir” yazısı yer almaktadır. İnsanın insana köleliğine son veren uygarlık açılımı, etkinliğini adaletin yaşam güvencesi olmasından almaktadır. Eski dilde “İhkak-ı hak” denilen hakkı sağlama, gerçekleştirme, yerine getirme durumu adaletin başlıca işlevidir. Bu nedenle anlam, değer ve önem alırlığı benimsenmiştir. İnsanlığı ve insan haklarını üstün tutan bir yaşam ilkesidir. Adalet güneşinin önünde bulut olmaz. En etkin toplum güvencesi olarak ulusal yaşamımızda yaraşır olduğu yerde hepimize ışık tutmaktadır.

Ancak, yaşama geçirilmesinde kararların kimi yanlışlık ve yetersizliği sorunlara neden olmaktadır. Yüksek yargı organlarının görevi de bu tür durumları gidermektir. Toplumun en büyük dayanaklarının başında adalet, barış, güvenlik gelmektedir. Adalet güneşinin olduğu yerde karanlık olmaz. Karışıklık (anarşi) olmaz. Kavga ve haksızlık olmaz. Onun sağladığı aydınlık yaşam güvencesidir, gelişmenin ve yükselmenin itici gücüdür. Sağladığı ve koruduğu esenlik toplumun yaşam değeridir.

Geçenlerde bir yurttaş “Saldırıya uğrayan hastaneden çıkmadan saldırgan hapisten çıktı” yakınmasıyla tepkisini açıklıyordu. Adalete gölge düşüren tutum ve davranışlardan, özellikle karar içeriklerinin doyurucu olmamasından kaynaklanan acılar ve üzüntüler herkesi yaralamakta, bu duman ön sıralarda yer almaktadır. Yargıçlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Adalet, akıl ve vicdan terazisiyle yaşama geçen büyük, benzersiz bir değerdir.

Adaletsizlik en büyük aykırılık, en büyük yoksunluk, en büyük haksızlık, en koyu karanlıktır. İnsanlığın en önemli yaşam güvencelerinin başında gelen adalet, esenliğin, mutluluğun ve güvenliğin dayanağıdır. Adalet özlemi de özlemlerin en ateşlisidir. Son zamanlarda kadına şiddet ve trafik olaylarıyla gündeme gelen yaşam acıları ve bu sorunlardaki adalet işlemleriyle özellikle kararları ilgiyle izlenmektedir. Yurttaşların yakınmalarına neden olan durumların giderilmesi, özlenen ortamların başında gelmektedir. Adalet en doyurucu, en güvenilir, en etkin yaşam değeridir. Devletin temeli, yurttaşların güvencesi, toplumsal yapının güneşi adalettir.