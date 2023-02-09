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Anılardan

-Yaşam zaman süreci, varlık süresidir.-

Dünyaya gelişimizden ayrılışımıza değin geçen süre varlık yaşamımızdır. Olabildiğince sağlık, başarı ve mutlulukla geçmesini istediğimiz ama çoğu kendi kusurlarımızla karartılan bir ortamdır. Pişmanlıkların hiçbir işe yaramadığı zaman dilimi olarak yaşamımız geçici dünya günlerimizdir, varlık süremizdir. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince iyi geçmesini istediğimiz zaman dilimi olmasına karşın yine kendi tutum ve davranış kusurlarımızla kararttığımız da bir gerçektir. Çocukluk, gençlik yıllarının ataklığı, aile sorumluluğunu yüklendikten sonra daha düşünceli, daha duyarlı tutum ve davranışlarla yükümlülükleri yerine getirme çabası ve özeni yaşam aydınlığımızın savsaklanmaz gerekleridir.

Belki daha önce de anlattım, pek anımsamıyorum. Son gecesi İsmet İNÖNÜ'nün yatağının kenarına çektiğim sandalyedeydim. Kapısının üzerinde “Allah'ın dediği olur” yazılı çerçevelenmiş camlı söz vardı. Sanırım odasına giren son kişi bendim. İstanbul Boğazı'nın siyasal düzenini anlattı. Ne kadar önem verdiği anlatım sıcaklığından anlaşılıyordu. Kendisini fazla yormamak için konuşmasının sonunda olurunu dileyerek ayrıldım. Yitirişimizden bir ay önce beni kapıdan uğurlayışını, karşı çıkmama “Bu insani bir yardımdır, sen insan değil misin?” deyip pardesümü tuttuğunu hiç unutamam. İçerde pantolonunun sol bacağındaki uzun beyaz ipliği almama çıkışının sertliğini yumuşatmak için.

Kimileri, özellikle günümüz siyasal iktidarının yardakçıları benim Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmemi siyasal bir yandaşlık gereği gösterme yalanlarını sürdürüyor. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhuriyet Senatosu üyelerinin çoğunluk oyuyla seçildim. Kimi Adalet Partili senatörün karşı çıkması üzerine Grup Başkanlığı yapan Süleyman Demirel'in grubunu serbest bırakmasıyla bana oy verenler oldu. Destekleri ve katkıları için Bolu Senatörü Orhan ÇALIŞ ile önceki Bakanlardan Dr. Cevdet AYKAN'ı unutamam. Bir hukukçu olarak ülkeme, ulusuma adalet konusunda hizmetle devletimizin onuruna gölge düşürmeden çalışmaktan başka bir düşüncem olmadı. Bir kez, isteğine olumsuz yanıt verdiğim Bülent ECEVİT'in (ki 1969-1979 yıllarında avukatı idim) yaptığını unutamam. Onbir üyenin bulunduğu bir kurul kararı için benim bir söz vermemin çirkinliğini ve olanaksızlığını anlayamadı. O davada istediği oyu veren üyeyi unutmadı, ödül sayılacak bir katkıda bulundu.

İnsan yaşamı bir albüme benzer. Olumlu olumsuz nice olaylarla doludur. İnsanı düş kırıklığına uğratan nice beklenmedik tutum ve davranışlarla karşılaşılır. Uzaktan çok iyi görülen kimilerinin yakından ne olup olmadığı anlaşılınca düşülen durum katlanılması güç bir olumsuzluktur. Aldanış, insanın kendisine verdiği ağır bir cezadır.

KUTLAMA:

Tanınmış emlakçı, şair, yazar Salim TAŞÇI'yı “Turnalar” adlı yeni şiir kitabı için kutluyorum.