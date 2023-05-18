PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Atatürk Güneşi 19 Mayıs

-Samsun'da doğan güneş batmadı, batmayacak. –

Anadolu topraklarında sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayarak tarihimize altın sayfalar ekleyen Mustafa Kemal ATATÜRK' ün Türk Ulusu'na armağanlarının başında 19 Mayıs gelir. Bağımsızlık ve özgürlük için Samsun'a çıkış günü ulusumuzun bayramla kutladığı bir onur sayfasıdır. Günümüzde demokrasi güneşinin önündeki inanç sömürüsü kaynaklı kara bulutların koyuluğu düşündürücü ve üzücüdür. Ayrılıkçı, bölücü, yaralayıcı inciten konuşmalar, kışkırtılan partizanlıklar, bir demokrasi şöleni olması gereken seçimleri karşıtlık yarışına dönüştürüyor. Terbiyesi, yurttaşlık bilinci, duygu ve düşünce aydınlığı, çalışkanlığı, ulus, ilke ve ülkü bağlılığı hiçbir tartışma kabul etmeyen yaşam değerlerimizdir. Tüm bunların kaynağı 19 Mayıs 1919'da ülkemizi ve ulusumuzu kurtarmak, bağımsızlık ve özgürlükle donatmak, uygarlıkla gönendirmek için Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in atılımıdır.

“ATATÜRK” soyadıyla ulusumuzun tüm değerlerini temsil eden MUSTAFA KEMAL'in tarihimize eklediği altın sayfalarla ne kadar övünsek azdır. Dünya koşullarında kimi ulusların hâlâ çekmekte olduğu güçlükler gözetilirse ATATÜRK'ümüzün bize kazandırdıklarının değerleri daha iyi anlaşılır. Mutlakiyetin ve meşrutiyetin zincirlerinden ulusumuzu kurtarıp kendi kendini yönetme sistemi ve düzeni cumhuriyeti, padişahlık ve halifelik önerilerini elinin tersiyle iterek gerçekleştiren ATATÜRK siyaset tarihinin en başarılı, en seçkin, en güçlü yüzüdür.

Bir demokrasi şöleni olması gereken seçimlerin karşıtlık yarışma dönüşmesi çirkinliği, sorumlu görevliler başta olmak üzere siyaset yaptığını sanan ilkel partizanların neden oldukları ortamdır. Ulusumuzun kendini temsil ederek ülkeyi yönetecek kişileri seçerken çok özenli davranmasıyla gerçekleştirilecek demokrasi aydınlığı tüm aykırılık, çelişki ve kötülükleri önleyecek, sorumlularını tarihin çöplüğüne gömecektir.

Yarın 104.yıldönümünü coşkuyla kutlayacağımız 19 Mayıs, MUSTAFA KEMAL önderliğindeki bağımsızlık ve özgürlük koşumuzun başlangıç günüdür. Cumhuriyetin kazandırdıklarını, demokrasinin aydınlığını kavrayamayıp içlerine sindiremeyen gerici ve tutucular İslam cumhuriyeti öneriyor. Tarihi yıktılar, ulusal değerleri yıktılar, ahlaki değerler, çağdaşlık kuramları yıkımına yelken açan inanç sömürücüleri türlü yalanlar ve karalamalarla demokratik yapıya saldırıyor. Eylemleri bu durumu gösteriyor.

ATATÜRK ilkelerini yaşam değeri ve koşulu bilen aydınlar başta olmak üzere yurttaşlarımızın duyarlığı ve özeni tüm bozuklukları, ihanetleri, kötülükleri önleyecek, laik Cumhuriyetin kazanımları yaşam boyu korunarak kutlanacaktır. 19 Mayıs bir istenç, bir ülkü, bir direnç, bir atılım, bir güç, bir devrim, bir sonsuzluk koşusudur. Ulusumuzun bu onur gününü içtenlikle kutluyoruz. Samsun'da doğan güneş hiç batmayacak, sonsuza değin ülkemizi aydınlatacak, ulusumuzu gönendirecektir. 1947'de Samsun Lisesi öğrenciliğimde her cumartesi parktaki Atatürk heykeline gidişimi, hayranlıkla ve övünçle izlediğimi asla unutmuyorum.