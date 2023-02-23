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Devlet görevinde yansızlık

Devlet, ulusun örgütüdür. Hiçbir kişinin ve kurumun değil, tüm yurttaşların bağımsızlık, özgürlük ve insanlık yapısıdır. Devleti temsil ederek onun adına yetki kullanmak bir benzersiz onur ve değeri biçilmeyecek bir konumdur. Siyasal nedenler, özellikle partizanlıkla görev olanaklarını, yetkilerini kullanmak ise ilkellikten öte görevi kötüye kullanmak, hukuk dışı düşmektir. Devlet yönetim yöntemleriyle ilgili tüm kuralların başında hukuk gelmektedir. Bu gerçeği gözardı ederek hukukla bağdaşmayan aykırı kuralları yürürlüğe sokmak, yürürlükteki kurallara aykırı işlemlerden çekinmemek ahlâkî bozukluklarla birlikte görevi kötüye kullanma suçudur. Ne var ki siyasal katlarda bu konuda gereken özen gösterilmemekte, iktidar gücünü, Meclis çoğunluğuna dayanarak aykırılıklar yürürlüğe konulmakta, geçersiz olması gereken işlem ve eylemler geçerliymiş gibi yürütülmektedir. Bunların başında Anayasa'ya göre (mad.103) görevini TARAFSIZLIKLA yerine getirmesi gereken Cumhurbaşkanı bir parti lideri olarak konumunu sürdürmektedir. Tarafsızlık yalnız konum değil, tutum ve davranış düzenidir. Bir siyasal partiyle bağın sürmesinin geçerli hiçbir yönü yoktur. Aykırılığın cumhurbaşkanlığı katında olması ise durumun ağırlığını artırmaktadır. Ulusal bağlamda Cumhurbaşkanı'nı yansızlık ve partiler üstü konumu büyük önem taşımaktadır. Bunun tersini düşünmek çok sakıncalı bir yaklaşımdır.

Anayasal tarafsızlığı kişisel ve partizan yaklaşımlarla olumsuz yorumlayıp partizanlıklara öncelik ve ağırlık vermek demokrasi anlayışıyla asla bağdaşmayan sakıncalı bir yanılgıdır. Cumhurbaşkanlığı andındaki sözcükler büyük bir özenle yaşamda yeri olan ilkelerdir. Tersini düşünmek Anayasa dışı düşmek ve geçerliği tartışmalı, sakıncalı duruma düşürmektir. Partizanlık hiçbir zaman devlet onuru ve saygısına aykırı tutum ve davranışlara olur vermez. Anayasa'ya aykırılık ulusa karşıtlıktır. Hiçbir neden ve özürle geçiştirilemez, uygun bulunamaz.

Siyasal yandaşlıklar sapkınlık biçiminde tutku ve çabalarla çığrından çıkarılıp düzenine ve amacını kötü duruma düşürecek biçimde yürütülemez. Çalışmalarda seçmeni bilgilendirmek, onun ilgi ve desteğini sağlayacak sıcaklığı oluşturmak gerekir. Yurttaşların partiler nedeniyle birbirine karşıtlıkları demokrasi için en zararlı durumlardan biridir. Gereksiz, sakıncalı ve abartılı sözlerle, olmayacak durumlar için verilen gerçek dışı sözler partilere olduğu kadar demokrasiye de zarar veren tutumlardır.

Vurgulanması gereken bir durum Anayasa'nın cumhurbaşkanı andındaki “TARAFSIZLIK” konusudur. Günümüzdeki durum bu ilkeyle asla bağdaşmamaktadır. Tarafsızlık, davranış ve eylemden önce “konum” konusudur. Bu durum Anayasa'da açıkça yazılı iken Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanlığını üstlenip sürdürmesinin hukuk yönünden hiçbir haklı ve geçerli yanı yoktur. Günümüzdeki ilişki bağı Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Hiçbir neden ve gerekçe ile uygunluğu savunulamaz. Tarafsızlıkta konum, tutum, durum ve davranış gözetilecek ilkelerdir. Başkanlık sistemi, ulusal egemenliğin ruhu, amacı ve yöntem düzeniyle bağdaşmıyor. Bir parti başkanının tüm yurttaşların başkanı olması çelişki ve aykırılığı geçerli sayılamaz, uygun görülemez.