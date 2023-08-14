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Dostluk

– İlişki, öncelikli yürek bağıdır. Yakınlık ve güven sıcaklığıdır. –

Yaşam dayanaklarımızın başında ilişki temizliği ve içtenliği gelir. Çıkara ve yarara bağlanan, kimi beklentilere neden olan ilişkiler yapay ve geçersiz birlikteliklerdir. Arkadaşlığın, dostluğun ve meslektaşlığın toplumsal yaşamdaki önemli yerini yadsımak olanaksızdır. Yaşam gücünü ve aydınlığını artırıp güçlendiren yakınlıklar içinde önemli bir yeri olan dostluk karşılık güven, inanç, paylaşım ve özveriyi temel alan bir yaşam bağıdır. Acıların, üzüntülerin sorunların, güçlüklerin karşılanıp aşılmasında' dostların ilgisi büyük bir dayanaktır.

Bugün örnek vererek toplumsal yaşamımızda büyük yeri olan dostluğun önemini ve değerlini vurgulamak için seçkin aydın, güvenilir dost, örnek kişilikleriyle tanıdığım iki tanınmış yurttaşımızdan söz etmeyi öne aldım. Emekli vaiz, önceki milletvekillerimizden Sayın GANİ ÂŞIK ile Almanya Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Elektrik Mühendisi Sayın DURSUN ATILGAN.

Cumhuriyet gazetesindeki etkin yazılarıyla tanıdığımız GANİ ÂŞIK, topluma ışık tutup alanında bilgi vermekle kalmayıp eleştiri ve önerileriyle yararlı çabalarını içtenlikle ve yorulmadan sürdüren bir aydın din adamımızdır. Özellikle inanç konusundaki bağnazlıklara değinerek yaptığı uyarılar, verdiği bilgiler ulusal yapımız yönünden anlamlı değiniler taşımakta, değerli katkılarıyla tuttuğu ışık yaşam ufkumuzu daha çok aydınlatmaktadır. İnanç sömürülerine ve karalamalarına karşı aydınlatmaları inancın insan yaşamındaki yerini vurgulayıp yobazlık ve tutuculukları eleştirerek tam bir din adamı olgunluğuyla ele alması toplumsal aydınlığa önemli bir katkıdır. Bağnazlığın sakıncalarını üzücü olaylarla yaşayan ülkemizde bu tür yazıların ve yazarlarının değeri asla göz ardı edilemez. Aydınlatma konusundaki çalışmaları ve çabaları büyük beğeniyle karşılanan aydın kişilerin yaşam gücümüzü artıran değinilerinin sürmesi dileğimizi yineliyoruz.

DURSUN ATILGAN'ın Almanya'daki çalışmaları, orda çalışan yurttaşlarımızla ilgisi, özellikle ATATÜRK ve TÜRK DEVRİMİ konularında düzenlediği toplantılar, ülkemizden çağırdığı konuşmacılarla yurttaşlarımızı buluşturması çok önemli çabalarının başında gelmektedir. Çok kimsenin kendisinden ve yakınlarından başkasını düşünmediği dünyamızda özellikle başta yurtdışında çalışan Türkler olmak üzere öğrenimdeki öğrencilerimize katkıları, ağabeyliği, oraya giderek izlediğim çabalarıyla övülüp katlanacak çalışmalardır. Yurttaşlık bilincine verdiği değer, dayanışmaya gösterdiği özen, yol göstericilik konusundaki katkıları önemli ve beğeniyle izlenmektedir.

İki saygın yurttaşımızı da içtenlikle kutluyor, şükranlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz.