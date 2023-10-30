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En büyük bayram

-Ulusal yaşamın en görkemli günü Cumhuriyetin yıldönümüdür.-



Kuruluşunun 100. yılını yaşayıp kutlama onurunu duyduğumuz ATATÜRK'ümüzün büyük armağanı CUMHURİYET'imiz ulusal yaşam ortamımızdır. ANADOLU ufkunda doğan ATATÜRK güneşinin ışıklarında dalgalanan şanlı Bayrağımızın cumhuriyetle gökyüzünü renklendirdiği yücelişin asırlık yılını büyük bir kıvançla kutluyoruz. Türk tarihinin bu eşsiz aşaması, ilkeleri ve ülküleriyle oluşan çağdaş devlet yapısı, hepimizin kucağıdır. ATA'mızın bize en değerli armağanı olan Cumhuriyetimiz kutsal bir emanettir, bekçisi de Türk gençliğidir. Şanlı tarihimizin altın harflerle donatılmış görkemli bir sayfasının seçkin yazılımıdır. Kendi kendini yönetim düzeni olan bu kurum, Türk tarihinin önemli bir aşamasını vurgulamaktadır. Bu şanlı ve özgün yapıyı sonsuza değin yücelterek ve güçlendirerek yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğu ve görevidir. Damarlarımızdaki soylu kan bu kutsal görevin güvencesidir.

Hiç sönmez, bulutsuz ATATÜRK güneşiyle kişi ve aile yönetiminden ulusal istenç (irade) yönetimine geçiş, hepimize gurur veren bir aşama bir siyasal devrimdir. Tarihimize ATATÜRK'ün yazıp eklediği bir altın sayfadır. Kimi çarpıklıklar, kimi saplantılarla karşıtlıklarını sürdürenlerin Türkiye aydınlığını karartmaya dün olduğu gibi bugün de yarın da güçleri yetmeyecektir. Cumhuriyet, ATATÜRK'ün ulusuna en özgün, en değerli armağanıdır. Korumak ve yüceltmek, Türk olma onurunu taşıyan her yurttaşın en özgün görevidir.

Bir ulusal şahlanışının çağdaş ve görkemli bir aşaması olan Cumhuriyet, ATA'mızın “Erdem” olarak nitelediği siyasal güneşimizdir. 100. yılını kutlama mutluluğunu, yapının değerini bilenlerin gönenç kaynağıdır. ATATÜRK güneşinin Türkiye pırıltısı olan Cumhuriyetimiz bizim güven, erinç ve mutluluk dayanağımızdır. Ulusun kendi kendini yönetiminin kurumu olan Cumhuriyet, eşsiz ve özgün bir mutluluktur. Yüce Ulusumuzu esenlik ve mutluluk dileklerimizle yürekten kutluyoruz. Bu da hepimiz için büyük bir erinç ve şanstır.