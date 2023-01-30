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Güneşimiz Yüreğimiz

TÜRKİYE'mizin hiç batmayan güneşi ATATÜRK'ümüzün bağrında yattığı Ankara, yüce Ulusumuzun kalbidir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın yönetim yeri, Cumhuriyetimizin başkenti olan büyük yerleşim alanımız ATA'mızın bize armağanıdır. Yokluklar, yoksunluklar, bozukluklar, aykırılıklar, yanlışlıklar, yıkımlar giderilerek uygarlık açılımı ve atılımlarıyla onur kalemiz olmuştur. Ulusumuzun temsil ve yönetim odağı olarak tanımsız değeri ve yaşamımızdaki yeri çok özgün, çok özeldir. ATA'mızın armağanları olan ulusal bayramların kıvancı yaşamımıza güç katan seçkin etkenlerdir. ATA'mızla birlikte anılan değerleriyle ulusal benliğimizde ışıklı bir kaledir.

ATATÜRK'le ANKARA birbirinden ayrılmaz bir değer yapısıdır. Kucağında yatırdığı ATATÜRK'le ayrı bir özgünlük, ayrı bir ululuk taşıyan Ankara hepimizin yüreğinde en sıcak yeri olan kentimizdir. Tüm ulusumuz adına ATATÜRK'ü kucaklayan Ankara O'nun seçtiği başkent olarak ayrıca yaşamsal değerlerimizden biridir. Taşıyla toprağıyla, barındırıp yaşattığı ulusal değerlerle gözbebeğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmanın gururu ve kıvancı Ankara'nın onurudur.

Genel yönetimin odağı, yerel yönetimin ocağı olarak Ankara'nın özelliği ATA'mızın başkent seçmesiyle daha seçkin, daha değerli olmuştur. Başkentlilerin bakım ve özen çabalarıyla giderek her yönden daha iyi duruma gelecektir. Birlikteliğin, esenlik ve mutlulukla güvenliğin temsili konumuyla hepimizin en değerli yapılarının başında gelmektedir. Ulusumuzun açılım alanı, birlik ve dayanışma kalesidir. “Ankara Ankara güzel Ankara” marşı başkentimize olan bağlılık, özen ve sevgimizin içtenlikli açılımlarından biridir. ATATÜRK'ümüzle birlikte yüreklerimizde ve beyinlerimizdeki özgün yeri ulusumuzun bağlılığının kanıtıdır. Anıt-Kabir ziyaretlerinin giderek artması bunun en gerçekçi göstergesidir. Ne mutlu ATATÜRK'Ü olanlara, ATATÜRKÇÜ olanlara! Ulusunu sürgünden, bölünmeden, kıyımdan kurtarıp sonsuza değin bağımsız yaşatma bilinciyle donatmak tanımı güç bir olgudur. Varlığımızın ulusal dayanağı, gücümüzün kaynağı ATATÜRK hepimizin en değerli, en seçkin, eşsiz büyüğüdür. Nurlar içinde yatsın.