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Hak ve özgürlük yöntemi

-Demokratik yaşamın en belirgin hak ve özgürlük yöntemi seçimlerdir.-

Ulusal yaşamın en gerçekçi ve en çağdaş yönetim biçimi demokrasidir. Mutlakiyet ve meşrutiyet sistemlerinden sonra yaşama geçirilen, halkın kendi kendini yönetme düzeninin adı olan demokrasi, uygulama biçimleriyle ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de kaynağında yapı aynıdır ve yönetilen halkın kendi istencinin uygulanmasıdır. Benimsenip uygulanıncaya kadar yıllar geçtiği, nice insanın canına mal olduğu gözetilirse önemi ve değeri yadsınamaz. Kuralların yaşama geçmesi, kurumların çalışma olanağı ve başarısı, yetkili ve görevlilerin yetenekli ve iyi niyetli olmasına bağlıdır. Tembellik, yetersizlik, davranış bozukluğu, kötü amaç her konuda ve her alanda sakınca ve yıkım getirir. Seçimler, konuda başarılı olması beklenen kimselerin göreve getirilmesi için özgür istence (iradeye) bağlı belirleme uygulamasıdır.

Ne var ki hatır-gönül, yakınlık, hemşerilik, arkadaşlık ve ortaklık gibi kimi yakınlıklar yeterliğin önüne geçtiğinden sonuçlar doyurucu olmayabiliyor. Yeterli, başarılı olacak kimselere oy vermek olgunluğu gerçek yurtseverliğin kazanımıdır. Yurtseverlik duygusunu yakınlık duygularının üstünde tutmadıkça yararlı olunamaz. Ülke yönetiminin niteliği hepimizin bugünü ve yarını için bir güvencedir. Kendini aldatma türü kişisel duygular ve düşüncelerle davranarak oy kullanmak oyu boşa atmak demektir. “Oy namustur” sözünün anlamı gözetildiğinde, unutulmadığında konunun önemi daha çok anlaşılır ve benimsenir.

Abartılı sözler, gerçek dışı konuşmalar, savunma ve suçlamalar, yakıştırmalar, karalamalar kişilik özellikleriyle yetişme bozukluklarının belirtisidir. Seçimlerde seçmenleri aldatacak hayal özentileri, abartılı sözler, yakışıksız suçlamalar, karalamalar, olmayacak, yapılamayacak işler sıralamak beceri değil, bir tür yalancılıktır. İçtenlikten ve gerçekçilikten uzak konuşma ve davranışlar güven duygusunun lekeleridir. Yurttaşların demokrasi tutkularını doyurmak, başta kendi tutum ve davranışları olmak üzere özellikle adayların gözetmesi gereken önemli bir sorundur.

Seçimler, ulusal varlığın gücünü ve etkinliğini temsil ederek çalışacakları belirleme işlemi olduğundan seçmenlerin özen göstermesi gereken çok önemli bir düzendir. Duygusallıkları bırakıp düşünce ve öngörü ağırlığıyla temsilci-yönetici seçimi yurttaşlık duyarlığı ve görev anlayışının sınavı sayılacak önemdedir. Yurttaşların duyarlık ve özeni yönetimin başarısı için önsorundur. Devlet yönetimi ülke aydınlığının temeli, kaynağı, dayanağıdır. Seçimlerde izlenen kötü olaylar, sakıncalı durumlar demokrasiye gölge düşüren, ulusal yaşamı karartan çirkinliklerdir. Demokrasinin aydınlığını karanlığa dönüştüren boşluklar, bozukluklar sıkıcı, utandırıcı ilkellik yansıması ve kötülüktür. Daha iyi yaşam, daha iyi başarı, daha ileri düzey, daha aydınlık ortam ve daha doyurucu gelecek koşusu insanların kendilerine görevi, hatta borcudur.

Seçim güvenliği geçerliğin ilk koşuludur. Sandıklar, demokrasinin gözeleri(kaynakları)dir. Seçimlerin seçmenler ve adaylar için bir sınav olması, bir süzgeç olması rejimin (düzenin) niteliği gereğidir. Seçmenler, kendi varlıklarının, geleceklerinin düzenlemesi ve iyileştirilmesi olduğunu unutmamalıdır. Demokratik yapının harcı seçimlerdir. Seçim konuşmalarının saldırı değil, olumlu, yapıcı örnek çağrılar, gerçekçi sözveriler içermesine özen gösterilmelidir. Aday erdemliliği bunları gerektirir.