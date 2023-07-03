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Hukuksuzluk

-Yaşam karanlığının en koyusu hukuksuzluktur.-

Günlük yaşam yönünden yalnızlık, çözümsüzlük ve güvenlik boşluğu olan hukuksuzluk, gerçekte tam bir kimsesizliktir. Bakımsız ve dayanaksız kalmanın ortamıdır. Ağır bir yaşam yıkımıdır. Genelde yoksun kalmadıkça etki çekimi bilinmeyen bir yaşam odağı olan hukuk, toplumsal aydınlığın başlıca kaynaklarından biridir. Yokluğunda, uygulama boşluk ve yanlışlıklarında aranan bu bilimsel değer, insan varlığının yaşam güvencesidir. Ne var ki ancak gereksinim duydukça, istenen, özlenen ve beklenen bu dayanak yaraşır olduğu önem ve değeri görmemekte, ancak muhtaç olunduğunda aranıp istenmektedir. “Hukuksuzluk”, onarılması güç bir toplumsal yara olduğu gibi büyük bir yaşam acısıdır. Giderilmesinin güçlükleri de insanlık için büyük bir sorundur.

Devletin niteliğini oluşturan hukuk, yaptırımlarıyla etkisini ve gücünü ortaya koyan bir varlık ve yaşam etkenidir. Bilim bağlamında özgün ve önemli bir yeri olan hukuk, yaşam güneşidir. İnsanlararası ve uluslararası ilişkilerin kaynağı ve dayanağı olarak yadsınması olanaksız değeri ve etkileriyle yaşam aydınlığının önemli kaynaklarından biridir. Bilimsel yapısı ve özgün etkileriyle insanlar için başlıca güven kapısıdır. Toplum yaşamının bilim dayanağı olarak insanlık hizmetindeki en büyük bilim dallarının önde gelenlerindendir. Hukuksuzluk, bir yaşam karanlığı ve boşluğu, güvensizlik, yalnızlık, çözümsüzlük ve kimsesizliktir.

Yaşam güneşi olan haklar ve özgürlükler demokrasinin kaynağı, ulusal varlığın yaşam tadı ve güvencesidir. Siyasal çelişkiler, aykırılıklar, oyunlar ve çirkinlikler demokrasinin bozukluğu, karası ve yıkımıdır. “Partizanlık” denilen kötü siyaset, düzenbazlık ve aymazlıktır. Yönetim erdemi (fazileti) ulusa ve ülkeye hizmetin başlıca koşuludur. Ahlâk, bilgi, amaç ve çaba-çalışma sıcaklığı, yararlı olmanın özgün öğelerindendir.

Anayasa'nın temeli olan ilk dört maddesine özen gösterilmediği gibi değiştirilmez bu kurallara Cumhurbaşkanının ‘TARAFSIZLIĞI'nda parti genel başkanlığı üstlenilerek yürütülen açık ve büyük aykırılık çekinilmeden, duraksanmadan, düşünülmeden gözardı ediliyor. Ulusal yaşam aydınlığını, güvenliğini ve geleceğini karartan yanlışlık ve sakıncalarda direnilmesi ayrıca büyük bir yönetim çelişkisi, yaşam sakıncasıdır. Doğru, geçerli ve yararlı bildiklerimizi söyleyip yazmak ilkemizi içtenlikle ve gerçekçilikle sürdüreceğiz. Ulusa ve ülkeye yararlı olmak amacı bir yurttaşın en özgün hedefidir.