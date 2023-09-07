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Kıvanç-sevinç

-Yürek coşkusu, duygu soylusu yaşam güneşidir.-

Tarihi şanla şerefle dolu bir ulusun engin övünç ve kıvanç kaynaklarının coşkusuyla gelecek koşusunda yeni başarılarla gönenmesinin bayramı, A Millî Kadın Voleybol Takımı'mızın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek kazandığı şan-zafer hepimizi kıvançla coşturdu. Ulusal gururumuz gösterilerle, kutlamalarla açıklandı. Tarihi zaferlerle dolu ulusumuzun bu yeni başarıyla yaşadığı sevinç, gelecek için de umut verici bir atılım, açılımdır. Gençlerimizin başarıları geleceğimizin güvencesidir. Yalnız sporda değil, bilim alanında duymakla göğüsümüzü kabartan gelişmeler yarınlar için de bir müjde sayılır.

Bilim, sanat, spor ve ekonomi alanında cumhuriyetle başlayan atılmaların siyasal karışıklık ve çalkantılarla hızını kesmesi üzücüdür. ATATÜRK'ün önderliğindeki çağdaş yürüyüşün cumhuriyetle attığı adımlar kimi siyaset dalgalanmalarıyla yavaşlamış, kimi gerici kalkışmalarla hızını kesmişse de günümüz koşullarının kimi elverişsizliğine karşın tarihsel yolunda ilerlemektedir.

İnanç sömürüsüyle yol, yer, kat almak çabalarının siyasal kalkanlar altında sürdüğü günümüzde gerçeklerin etkinliğini ve egemenliğini sağlayıp gerçekleştirmek güç olsa da bu yoldaki çabalar kutlanacak girişimlerdir. Özellikle siyasal alanda inanç sömürüsü ve partizanlık, en sakıncalı tutum ve davranış olarak yürürlüktedir. Tarihimizin üzücü olaylarını unutarak günümüzde de inanç sömürüsü ve partizanlık konusunda duyarlık yitimi hepimizi çok düşündürmelidir. Ülkenin tümlüğünden, ulusun birliğinden başka ulusça gözeteceğimiz öncelikli değer yoktur.

Kendi yanlış ve sakıncalı görüşlerinde direnerek siyasal katlar için ulusal değerleri gözardı edenler, ulusal birliği partizanlığa kıydıranlar, geçici mevki ve makamları ülke-ulus değerlerinin üstünde tutanların sorumluluğu ölçülemeyecek kadar ağırdır. Siyasal katları, ulus ve ülke değerinin üstünde tutmak, büyük bir aymazlık ve hayınlıktır. Ulusal birlik, hepimizin üstün tutacağı, asla ödün vermeyeceği bir görkemli yapıdır, bir büyük değerdir. Geleceğimizin güvencesi de bu duygu ve düşüncelerdeki içtenliktir. Zamanın ulusal ve uluslararası siyasal koşulları, ekonomi düzeni, yönetim yapısı ve tutumu hepimizi daha duyarlı, daha özenli olmaya çağırmaktadır. Günümüzün en sakıncalı tutumu partizanlıktır. Siyasal iktidarların büyük sorumluluğu, muhalefet partilerinin özen ve duyarlığı ülke ulus için güvencedir. Bu konularda ödünler ve yanlışlıklar bağışlanamaz. Siyaseti kendileri, partileri ve yandaşları için elverişli alan seçenler, halkını yalnız oy kaynağı sayanlar karanlıkta yiterler.