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Siyasal ortam

-Toplumsal aydınlık, bireylerin yaşam gücünün kaynağıdır.-

Yaşam ortamının en önemli, en değerli koşulu sağlık ve mutluluktur. Bu olguları destekleyen ve doğrulayan tutum ve davranışlar insan değerini doğrulayan anlayış olgunluğu, insanlık yüceliğidir. Ne var ki siyasal nedenlerle toplum yaşamı karartılmakta, bireyler birbirine düşürülmekte, karşıtlıklar çirkin boyutlarla ilkellikler yansıtmaktadır. Partizanlık bir tür düşmanlık davranışlarına neden olmaktadır. Oysa siyasal karşıtlıklar bir yönetim yarışmasıdır, asla düşmanlık ve yıkıcılık değildir. Ulusa ve ülkeye hizmet çabasının örgütü olan siyasal partilerle üyeleri birbirini aşma yarışmasıyla yurttaşların oylarını kazanmaya, bu yolla ülkeye hizmet ederek yeniden seçilmeye değer olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Bu yarışı bir karşıtlık, bir yıkım ve yok etme çirkinliğine dönüştürmezler. Oysa yalanlar, çirkin saldırılar, hakaretler ve karalamalarla birbirlerini yok etmeye varan aşırılıklardan kimileri hiç kaçınmamaktadır. Siyasal aydınlığı bir yaşam karanlığına dönüştürme içerikli ve nitelikli çıkışlar bırakınız yurttaşlığı, insanlıkla bağdaşmaz.

Ulusa ve ülkeye hizmet alanı olan siyasetin bir uygarlık ve insanlık yarışması olduğu çoğunlukla gözardı edilmektedir. Çekemezlikler, hatta karşıtlıklar, giderek düşmanlıklar durumuna getirilen siyasal çıkışların insanlıkla bağdaşır yanı yoktur. İlkellik ve barbarlık yansıtan karşıtlıklar uygar yaşamı karartan çirkinliklerdir. Özellikle çıkar güdümlü partizanlık, halk düşmanlığıdır. Ne var ki ülkemizde ve ülkelerin hemen hemen hepsinde siyasal yarışma, karşıtlıklar ortamına dönüştürülmekte, insanlar birbirine düşürülmektedir. Siyasetin bir yönetim yarışması, ulusa ve ülkeye bir hizmet koşusu olduğu gözardı edilmektedir. Siyaset hizmet alanıdır. Siyaset bir beceri bir ustalıktır. Asla bireysel ve partisel bir çıkar alanı değildir. Bireyler, toplumun göstergesidir. Siyasete atılanlar kendilerini ve partilerini değil, toplumun değer ölçülerine yaraşır olduklarını gösteren çabalar ve çalışmalar içinde olmalıdır. Partiler, siyasal kuruluşlar olarak üyelerinin değil, üyeleriyle birlikte ulusun ve ülkenin hizmetinde olan örgütlerdir.

Toplumsal yaşamı karartan kötülüklerin başında siyasal karşıtlıklar gelmektedir. Ulusa hizmet için örnek ve yaşamsal çabalar yerine ilkellik yansıtan karşıtlıkların siyasal yarışma olduğu sanısı, kendilerini siyaset ustası sanan kimilerinin kişilik ve anlayış düzeyini gösteren belirtilerdir. Toplumsal yaşamı karartan aykırılıkların çoğu siyaset yaptığını sanan ilkellik yansıtıcı kimilerinin tutum ve davranışlarıdır. Siyaset, öbür partilere ve kişilere karşı yıkım ve karalama yöntemi değildir. Ulusa ve ülkeye daha iyi hizmet koşusudur. Karalama, yıkım türü tutum ve davranışlar ilkelliktir, çirkinlik, hattâ insanlık dışı çıkışlardır. Hizmet yarışmasının bir yıkım aracı karşıtları ve yarışmadaki karşıtları karalama yöntemi sayılması bağışlanmaz bir barbarlıktır.