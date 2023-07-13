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Siyasal yaşam

-Yönetim başarısı ülke aydınlığının dayanağı, başaranlar kaynağıdır.-

Ülke aydınlığının kaynağı ulusal birlik, bağımsızlık, özgürlük, ulusal egemenlik ve yurtseverliktir. Anayasa'da öngörülün ilkeler ve yapılarla sonsuzluk koşusunu her yönden başarılı ve yararlı kılmak çabası, hepimizin yaşam tutkusudur. Yurttaşlık soyluluğunun bu temel öğeleri yine özgün ülkümüz ve en yüce amacımızdır. Soy bağımızın, insanlık ve yurttaşlık niteliklerimizin doğal sonucu kişilik yansımasıdır. “Değer” denilen varlık yapısı böyle oluşur. Yöneticilerin öncelik ve ağırlıkla konumda yer almaları siyasal yaşamın doğal sonucudur. Ancak ilkeler ve yöntem değişiklikleriyle anlaşmazlıkları, özellikle amaç ayrılıkları kimi gereksiz, değişik yarışmalara neden olmaktadır. Hizmetten, yararlandırmaktan çok kişisel etkinlik gözetilmektedir. Açıkçası çok kimse daha çok kendini düşünmektedir.

Siyasal alanda dünyada neler olduğu, kimlerin neler yaptığı, kimlere ve nasıl kıyıldığı, nelerin yakılıp yıkıldığı gözetilirse insanlığın başına gelenlerin unutulması olanaksızdır. Kişisel ve kitlesel tutkuların, yalan yanlış yönlendirmelerin ve sakıncalı kalkışmaların ağır sonuçları düşündürücü niteliğiyle yürek sızlatmaktadır. Doyumsuzluk, düşüncesizlik, anlayışsızlık, yarar ve çıkar güdüsü insanlığın kıyım nedenleri, sıkıdüzen araçları olmuştur.

Yönetim türleri kişisel ve ailesel egemenlikten, çağdaş türlere geçinceye değin (ülkemizde mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet çizgisi) ağır bedeller ödenmiştir. ATATÜRK ve arkadaşlarının açtığı uygarlık dönemiyle yaşadığımız özgürlük, esenlik, mutluluk tarihimizin parlak sayfalarının güneşli süsleridir. Yönetimin kişisel niteliklere bağlı yapısı ülkemizde cumhuriyetle, kurucuları ve bekçileriyle ışıklı dönemi yaşatmıştır. Bu tarihsel büyük başarı hepimize kıvanç vermekte, büyük sevinç duyurmaktadır.

Siyasal aydınlık ve erinç, çağdaş yaşam yapısının en güçlü güvenlik, en etkin sağlık kaynağı ve dayanağıdır. Zamanımızın giderek daha karmaşık olan yapısında yaraşır olunan durumlar siyasal etkenlerle olumlu ya da olumsuz biçim ve nitelik alabiliyor. Kişisellikten ve particilikten uzak çağdaş tutum ve davranışların ülkeye ve ulusa kazandırdıklarıyla kazandıracakları asla gözardı edilemez. Ülkeyi ve ulusu öteleyip kişisel ve partici çabalarla ilkellik sergileyip izleyenler asla yararlı olamazlar. Parti, ülkeye ve ulusa siyasal hizmet kurumudur. Tersini düşünmek usdışı (akıldışı) düşmektir.