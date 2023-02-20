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Toplumsal değerler

-Yaşam kıvancının kaynağı yaşam gücüdür.-

Toplumsal yaşamımızın değerini artıran, aydınlatıp güçlendiren etkenlerin başında barış, hoşgörü, sağlık, dayanışma gelir. Sorunları azaltan, yaşam güçlüklerini ve karanlıklarını geçersiz kılan tutum ve davranışlar insanlık sıcaklığı ve anlayışıdır. Bu nedenle dayanışmanın, arkadaşlık ve dostluğun yaşamımızdaki rolü, etkisi büyüktür. Karşılıklı inan, güven ve iyi duyguyla örülen yaşam çatımız ilişki aydınlığıyla anlam taşır, değer kazanır.

Bu doğrultuda vakıfların, derneklerin, eğitim ve spor kurumlarının, müzelerin, kitaplıkların, gazete ve dergilerin toplumsal aydınlığımızdaki payları asla gözardı edilemez, yadsınamaz, savsaklanamaz. Benim açımdan Saat Maarif Takvimi'nin günlük yaşamımızdaki yeri önemlidir. Zamanımızın en etkin uyarısını yaptığı gibi arka sayfasındaki bilgiler, açıklamalar, değiniler ve aktarımlarla yaşamımıza önemi yadsınamaz bir ışık tuttuğu, bilgilendirdiği gibi toplumsal barış yönünden de aktardığı anlamlı ve güzel sözlerle övgüye değer bir katkıda bulunmaktadır. Toplumsal barış ve dayanışma yönünden etkin vurgulamaları birer duyarlık kanıtıdır.

Değerleri yalnız malda, mülkte, parada aramak aymazlıktır. İnsanlık, kişilik, yurttaşlık, meslektaşlık, arkadaşlık, akrabalık, hemşerilik insanlık bağlarının anlamlı türleridir. Yeter ki bunları uygun tutum ve davranışlarla yaşatalım, destekleyelim, güçlendirelim. Başka değerler, konumlar, olanaklar geçicidir. İçtenlik, açıklık, dürüstlük- doğruluk yaşam kaynakları ve zenginlikleridir. Kavgalar, anlaşmazlıklar, çekememezlikler, bozgunculuklar, yıkıcılıklar yaşamı karartan, çekilmez kılan kötülüklerdir. Tanrı'nın insanlara en büyük armağanı olan yaşam (ömür), hakkını verenlerin değeri ve gücüdür. Değeri bilinmeyen olanaklar dert olur.