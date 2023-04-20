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Türkiye’nin güneşi ATATÜRK

Ahlakı, bilgisi, çalışkanlığı ile seçkin bir kişi olan Prof. Dr. Özer OZANKAYA'nın güzel yazılarından birini sütunlarımıza alarak okurlarımızı yararlandırma amacımızın anlayışla karşılanacağına inanıyoruz. OZANKAYA, çağdaş Türkiye için çabalarını sürdüren bir bilim adamıdır. Çalışmalarına ara vermemekte, yazıları, eleştirileri, uyarıları ve önerileriyle toplumsal yaşamı ışıklandırma çabalarını içtenlikle sürdürmektedir. Birçok bilim adamımız sessiz yaşamı yeğlerken OZANKAYA hiç üşenmeden yazarak toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirmektedir. Yazılarıyla bize verdiği destek ve katkılara da teşekkür ediyorum.

“Ulusal günlerimize ve ATATÜRK'e saygısızlık eden zavallılara ancak acınır!

ATATÜRK, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığının da Türk Yurdu'nun bütünlüğünün de hem güvencesi, hem de simgesidir.

ATATÜRK'ü eğitim kurumlarında anlatmamak, devlet kurumlarından resimlerini, yontularını kaldırmak, cumhuriyet kurumları olarak Türk bağımsızlık ve özgürlüğünün dönüm tarihlerini kutlamamak, …gerçekte Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığına, Türk Yurdu'nun bütünlüğüne karşı olumsuz düşünce ve dilekler beslemek ve/ya da bu düşüncede olanlara araç olmak demektir. Bunu anlamamak ya da anlamazlıktan gelmek bönlük olur.

Başta yetişen kuşaklar olmak üzere her yurttaşın bu bilince ulaşmasına çalışmak, özgürlük ve bağımsızlığın değerini bilmenin gereğidir.

ATATÜRK, bütün uygar insanlığa kendini şu tanımıyla kabul ettirmiştir:

‘Özgürlük ve bağımsızlık benim öz niteliğimdir. Bir ulusta onurun, özsaygının, doğruluk ve insanlığın varlığı ve kalıcılığı, kesinlikle o ulusun özgür ve bağımsız olmasına bağlıdır. Ben, kişi olarak bu değerlere çok önem veririm. Ancak kendimde bu değerlerin bulunduğunu öne sürebilmem için üyesi olduğum ulusun da özgür ve bağımsız olduğunu görmek gereğini duyarım. Özgürlük ve bağımsızlık benim için bir yaşam sorunudur. Ben yaşayabilmek için kesinlikle özgür ve bağımsız bir ulusun çocuğu olmalıyım.'

İşte insan, toplum ve dünya görüşü bu olan ve bu soylu ülkülere tüm yaşamını adamış olan, tüm uygar insanlıkça böyle bilinip sayılan ATATÜRK:

‘Biz her şeyi gençliğe bırakıyoruz. O gençlik ki, hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğe ilişkin umutlarımızın ışık saçan çiçekleri onlardır!' diyordu.

ATATÜRK'e saygısızlık, hem Türk ulusuna saygısızlıktır, hem de özünde insanlık değerlerinden habersizliğin ve yoksunluğun göstergesidir.”