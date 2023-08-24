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Yakınmalar

-Dilekler ve istemler duyguların ve beklentilerin sesidir.-

Yaşam süresi olumlu ve olumsuz nice durumlarla doludur. Mutluluk sevinçleriyle üzüntü çığlıkları duygularımızın yankısıdır. Kendimize karşı sorumluluklarımız yanında birlikte olduklarımız için de görevlerimiz olduğunu unutmadan sürdüreceğimiz yaşam Tanrı'nın bizler için öngördüğü zaman dilimidir. Bu gerçeği gözardı ederek yaşamak, kendimize ve çevremize karşı duyarsızlıktır. Tutum ve davranışlarımıza özen göstermeyi savsaklayarak sürdürdüğümüz eylemler, ilişki bozukluklarının ötesinde kendi değerimize kötülük sayılacak aymazlıktır. Toplumsal yaşamın aydınlığı karşılıklı anlayış ve dayanışmayla sağlanır ve güçlenir. Karşıtlıklar, çekemezlikler, engellemeler, kötülükler ve benzeri aykırılıklar yaşam karanlığının başlıca nedenleridir. Sağlıktan, insan değerinden, yakınlık ve dostluktan daha güçlü etken ve bağ yoktur.

Değişik nedenlerle, daha çok kişisel yapı bozukluklarıyla yaşamı, ortamı gölgeleyip karartan durumlar izlenmektedir. Bu olumsuzluklarda etken olan nedenler yetişme, eğitim, kişisel yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Özellikle aile terbiyesinin etkisi büyüktür. Yaşamı karartan nedenlerin başında kişisel tutum ve davranış bozukluklarıyla yetersizlikler gelmektedir. Kendimize karşı yanılgı ve yanılmışlıklarımızın yanında çevrenizdekilere karşı davranışlarımızda da gereken özeni gösterdiğimizi savunamayız. Özen gösterme duyarlığı çoğu kez gözardı edilmekte, savsaklanmaktadır. Yaşam aydınlığı herkesin en doğal hakkıdır.

Özellikle siyasal yönetimlerin partizanlık davranışlarıyla gölgelenen, hattâ kararan toplumsal yaşam ağırlıkları, çelişkileriyle, neden olduğu olumsuzluk ve sakıncalarla yaşam kıvancını düşürmekte, kimi karşıtlık ve kötülüklere neden olmaktadır. Bu durumların başlıca nedeni kimi yetkili ve görevlilerin yetişme, eğitim, anlayış bozuklukları, yetersizlikleridir.

Aile terbiyesi, eğitim ve yetenek nedenli durumlar kişisel değerler tutum ve davranış düzeninin kaynakları, dayanaklarıdır. Eğitimin insan yaşamındaki (rolü) yeri, ölçülmesi güç bir değerdir. Ulusal eğitime Cumhuriyet'in kuruluşundan beri verilen önemi Büyük ATATÜRK' ün bu konudaki değerli sözleriyle bilinçlerimizde ışıklı yer edinmiştir. Cumhuriyetimizin eğitime verdiği benzersiz önem bilim güneşinin yaşamımızdaki önemini vurgulamakta, çocuklarımızın donanarak yetişmesine verilen önem geleceğimiz yönünden büyük bir çığır sayılmaktadır. Eğitim, bilgi en doyurucu insanlık donanımıdır. Yaşamın aydınlığı bilgi, ahlâk ve çalışma üçgeninin kazanımıdır. Asla unutmayalım bilim ve ahlâk güneşi yaşamın kaynağı ve en büyük dayanağıdır.