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Yalancı ve yıkıcı

-Karaçalıcı kişiliksizler yaşam düşmanlarıdır.-

Toplumsal aydınlığı karartan ve çekilmez kılan kişiliksizler saldırganlıklarıyla azgın çirkinliklerini birbirine eklemektedirler. Kimilerinin kimi yayın organlarında bulduğu köşelerde onur düşmanlıklarına soyunmaları, kişiliksizlik ve terbiyesizlik sergilemeleri, günümüz çirkinliklerinin en belirginlerinden biridir. Ulaşamadıkları düzeyin yoksunluğunu ortaya koyan tutum ve davranışları kendi yetersizliklerinin yansımasıdır. Kalemlerini kötüye kullanmaları ne durumda, ne düzeyde ve nasıl olduklarını göstermektedir.

Kendileri gibi düşünmeyenleri, uşaklık ve şakşakçılık yapmayanları, kendilerinden yana olmayanları karalayıp suçlayan kimi uydular yayın organlarında zevzeklik yapıyor. Bilmedikleri, akıllarının ermediği konularda bilgiçlik taslayıp saçma sapan görüşler açıklayarak savlarda bulunuyor. Yalan ve yakıştırmalarla aşağılık duyguları, kimi zaman sırıtan bilgisizlikleri, yetersizlikleri ve terbiyesizlikleriyle karaçalmayı (iftira etmeyi) beceri sayan kişiliksizler, utanıp sıkılmadan kalemlerini pislik aracı gibi kullanıyor. Eskiden “müfteri” denilen karaçalıcılar yaşam aydınlığının mikroplarıdır.

İnsanlıktan, yurttaşlıktan, kişilikten, terbiyeden uzak bu kişilerin aşağılık duygularıyla giriştikleri saldırılar, kalemlerini batırdıkları pisliklerle yazıp çizdikleri kendi kişilik ve düzeylerinin belirtileridir. Kişiliksiz kimileri, kimi yayınlarda erişemeyecekleri, yetişemeyecekleri insanlara saldırılarla kimilerine yaranma çabasının çirkinliklerini sergiliyor. Saldırdıkları kişiler nedeniyle kendilerinden söz ettirmeye kalkışıyorlar. Tam bir aşağılık duygusu belirtisi sayılacak tutumları, kişiliksizlik ve yetersizliktir. Toplumsal yaşamın karşıtlıklarını yansıtan kalkışmaları kişilik bozukluklarını da açığa vurmaktadır. Kendi küçüklüklerini, kendi bozukluklarını, kendi yetersizliklerini gösteren tutumlarıyla kişilik düşüklüklerinin kanıtlarını vermektedirler.

Hiç tanımadıkları, bir kez bile görüşüp konuşmadıkları insanlar hakkında kanı açıklamak, görüş belirtmek, hele eleştirilerle suçlamalarda bulunmak asla uygun bulunacak bir tutum değildir. Kişiliksizlik ve yetersizlik belirtisi yazılar, konuşmalar, değerlendirmeler kendi durumlarının kanıtlarıdır. Kalemini kötüye kullanmak, bıçağını ve silahını kötüye kullanmak gibi bağışlanmaz bir sapkınlıktır. Üstelik, yazarlığa hiç yakışmayan bir terbiyesizliktir. Ne yazık ki kendilerini bir şey sanan görgüsüz, bilgisizlerle kötü niyetliler ahlaksızlıkları için hiçbir engel tanımamaktadır. Özellikle çocukları korumak konusunda kadın derneklerine, aydın kuruluşlarına, basın yayın organlarına, üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Toplumu aydınlatmak, duyarlığını sıcak tutmak için çabalarda bulunmak onurlu tutumlardır.