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Yaşam öyküm

-Dünya, yaşam sahnesidir.-

Kendimden söz etmesini hiç sevmediğim için şimdiye kadar yanıt vermediğim sorular birikince okurlarımızı kırmamak amacıyla özet açıklamalarla bilgi sunmaya çalışacağım.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.6.1932 de doğdum. Babam öğretmen, annem ev hanımı idi. İlk ve ortaokulu Artova ve Niksar'da, liseyi Samsun, Tokat, Kayseri ve Sivas'ta okudum. Hukuk Fakültesi'ni çalışarak okuyup bir yıl gecikmeyle 1956 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Yedek subaylığımı Deniz Kuvvetleri İstanbul Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı'nda yaptım. Çocukluk sevgilimle evlendim. Psikolog bir kızım, röntgen uzmanı hekim oğlum, biri hukukçu, biri İktisat Fakültesi öğrencisi iki torunum var. 1956'da stajyer olarak başladığım Ankara Barosu'nda Genel Sekreterlik'ten sonra 1972-74 yıllarında başkanlık,1979 yılında Cumhuriyet Senatosu'nun seçmesiyle Anayasa Mahkemesi üyesi, başkanvekilliğini izleyen 1991-97 yıllarında iki kez seçilerek Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan emekli oldum. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türk Dil Derneği, Türk Gençliğine Hizmet Vakfı, Sivaslılar Derneği, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'nda, Ufuk Üniversitesi yönetiminde üyeyim. Şimdiye kadar 50'den fazla hukuk, 38 de şiir kitabım yayımlandı. Hukuk Rehberi adlı, 6.baskısını 1987'de Seçkin Kitabevi'nin yaptığı 1555 sayfalık kitabım genç hukukçuların yararlandığı bir kaynak ve başvuru kitabı oldu. Gözcü gazetesinde başladığım sürekli yazılarımı kuruluşundan beri SÖZCÜ gazetesinde haftada iki gün olmak üzere sürdürüyorum.

Ankara Cebeci Ortaokulu'nda avukat stajyeri iken başladığım Türkçe, Yurttaşlık Bilgisi ve Yazı öğretmenliğimi on yıl sürdürdüm. Öğleye kadar adliyede, öğleden sonra okulda yaptığım görevde değişik mesleklerden nice gencin öğretmeni olmakla hep övünürüm. Yaşamı değerlendiren, çekilir kılan önemli hizmetleriyle ülkeye, ulusa, devlete verilen katkıdır. Mutluluk en etkin yaşam besinidir. Hizmet bunun kaynağıdır.

Şimdilerde de görüşlerimi ve dileklerimi, özellikle ulusuma hizmet bilinciyle yazarak duyurmaya, sorunların çözümü için yararlanmaya sunuyorum. Katılmayanların, değişik yorumlarla eleştirenlerin olması doğaldır. Özellikle, karışıklığını sürdüren siyasal ortamda bu değinilenden hoşlanılmadığı çok belirgin iken yurda ve ulusa hizmet bilinciyle yazmayı sürdürmeyi bir görev sayıyorum. Bunları hiçbir karşılık beklemeden ve almadan yapıyorum. Benim için halkımın güveni ve iyi duyguları her şeyin üstündedir. Yaşamın en büyük değeri sevdiklerimiz ve saydıklarımızla sürdüreceğimiz sağlığımızdır.