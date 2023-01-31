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Aman ha mağduriyet yaratmayalım

Asrın liderimizin kendi kendine erken seçim kararı alarak, üçüncü defa aday olması Anayasa'ya kesinlikle aykırı… Ama, üçüncü defa aday olmasına karşı çıkarsak mağduriyet yaratır, mağdur durumuna düşer, aman karşı çıkmayalım, mağdur olmaması için Anayasa'nın çiğnenmesine göz göre göre göz yumalım, sesimizi çıkarmayalım.

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Tarikatlar örümcek ağı gibi devleti sarıyor, “dindar” kisvesi altında cumhuriyet devrimlerine açıkça saldırılıyor… Ama, tarikatlara karşı çıkarsak mağduriyet yaratır, vesayetçi durumuna düşeriz, maazallah bize darbeci derler, aman dindarları mağdur ediyormuş gibi olmayalım, Anayasa suçu işlemelerine sessiz kalırsak şirin görünüz, çocuk tecavüzü filan olursa ortalığı ayağa kaldırıyormuş gibi yapalım, fazla deşmeyelim, hatta çıkıp kendilerinden özür dileyelim, helalleşelim.

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Milyonlarca Suriyeli hobaraa diye memlekete dolduruldu, bir milyondan fazla Suriyelinin vatandaş yapıldığı ortaya çıktı, Türkiye'de her sekiz kişiden biri kaçak mülteci, Türkiye'nin demografik yapısı değiştiriliyor… Ama, bunlara itiraz edersek mağduriyet yaratır, maazallah bize ırkçı derler, faşist misiniz derler, aman mültecileri mağdur ediyormuş gibi olmayalım, bu mevzudan hiç bahsetmeyelim, hatta, fazla sayıda vatandaşlık verilmedi filan diyelim, sorun küçükmüş gibi davranalım, Türkiye'de 10 milyon kaçak mülteci yokmuş gibi davranalım, susalım.

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Selahattin Demirtaş'ın insan hakları çiğneniyor… Aman o mevzuya hiç girmeyelim, bakın görüyorsunuz bunlar Hdp'yle ortak derler.

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Siyaset-uyuşturucu-karapara üçgenini afişe eden Sedat Peker alenen öldürülmeye çalışılıyor, karanlık pazarlıklarla tecritte tutuluyor, çoluğuyla çocuğuyla tehdit ediliyor… Aman sakın ha, o mevzuya hiç karışmayalım, maazallah bize mafya derler, bakın görüyorsunuz bunlar suç örgütünün ortağı derler, neme lazım, yokmuş gibi davranalım, o susturulsun, biz susalım, başımıza iş açmayalım.

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Diyanet işlerinin nankör başkanı hiç utanmadan Atatürk'e lanet okuyor… Aman duymamış gibi yapalım, lanet okumamış gibi yapalım, maazallah bize dinsiz derler, diyanete karşıymış gibi olmayalım.

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Milli ve manevi hassasiyetlere aykırı denilerek, içki yasaklanıyor, konserler yasaklanıyor, yaşam biçimine açıkça müdahale ediliyor, insanların cinsel tercihlerine savaş açılıyor… Aman diyeyim, bize ayyaş derler, maazallah lgbt partisi derler, uslu uslu oturalım, hatta artık biz de içki içmeyelim, içersek saklayalım, fotoğraf çekilirken masamızda kadeh görünmesin, içki içmeyenlere sempatik görünelim.

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Doğru'yu boşverelim.

Algı'yı önemseyelim.

Kendi değerlerimizi savunmayalım.

Yanlışlara saygı duyalım.

Kendi seçmenimizin ne düşündüğü umurumuzda bile olmasın.

Bize oy vermeyen seçmenden aferin almak için takla atalım.

Bu aciz muhalefet zihniyetiyle kendimizi çok akıllı zannedelim.

Herkesi gerizekalı zannedelim.

Aman bize şöyle derler.

Aman bize böyle derler.

Aman kızdırmayalım.

Aman küstürmeyelim.

20 senedir bu aciz bakış açısıyla, 20 sene muhalefette kalalım.

Şimdi, aynı bakış açısıyla bu defa başarılı olacağımızı sanalım.

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Asrın liderimizin üçüncü defa aday olması Anayasa'ya kesinlikle aykırı ama, aman karşı çıkmayalım, mağduriyet yaratmayalım.

Hatta en iyisi…

Biz aday çıkarmayalım.

Aman mağduriyet yaratmayalım, aday çıkarcaksak da kazanacak aday çıkarmayalım, asrın liderimizi mağdur etmeyelim!